Молдова вручила ноту протеста послу РФ и передала бутылку воды из Днестра, загрязненной в результате российского обстрела
Министерство иностранных дел Молдовы вызвало к себе назначенного посла России в стране Олега Озерова и вручило ему ноту протеста из-за российского обстрела, который привел к утечке нефтепродуктов в реку Днестр, сообщили в МИД Молдовы.
Во время встречи Озерову также показали бутылку воды из Днестра, чтобы наглядно продемонстрировать последствия загрязнения.
В заявлении МИД отмечается: «Республика Молдова решительно осуждает это нападение, которое привело к утечке нефтепродуктов в реку Днестр, что создало большие риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Республики Молдова. Река Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% муниципалитета Кишинева».
В ведомстве подчеркнули, что действия с таким трансграничным воздействием угрожают окружающей среде, безопасности водоснабжения и здоровью граждан Молдовы и не могут быть приемлемыми.
