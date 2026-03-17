Молдова вручила ноту протесту послу РФ і передала пляшку води з Дністра, забрудненої внаслідок російського обстрілу

МЗС вручили ноту протесту через витік нафтопродуктів після російського обстрілу.

Фото: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Міністерство закордонних справ Молдови викликало до себе призначеного посла Росії в країні Олега Озерова та вручило йому ноту протесту через російський обстріл, що спричинив витік нафтопродуктів у річку Дністер, повідомили у МЗС Молдови.

Під час зустрічі Озерову також показали пляшку води з Дністра, щоб наочно продемонструвати наслідки забруднення.

У заяві МЗС зазначається: «Республіка Молдова рішуче засуджує цей напад, який спричинив витоки нафтопродуктів у річці Ністру, що створив великі ризики для довкілля та безпеки водопостачання Республіки Молдова. Річка Ністру забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% муніципалітету Кишинева».

У відомстві наголосили, що дії з таким транскордонним впливом загрожують довкіллю, безпеці водопостачання та здоров’ю громадян Молдови і не можуть бути прийнятними.

