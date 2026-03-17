  1. У світі

Молдова вручила ноту протесту послу РФ і передала пляшку води з Дністра, забрудненої внаслідок російського обстрілу

21:14, 17 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
МЗС вручили ноту протесту через витік нафтопродуктів після російського обстрілу.
Фото: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova﻿
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство закордонних справ Молдови викликало до себе призначеного посла Росії в країні Олега Озерова та вручило йому ноту протесту через російський обстріл, що спричинив витік нафтопродуктів у річку Дністер, повідомили у МЗС Молдови.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Під час зустрічі Озерову також показали пляшку води з Дністра, щоб наочно продемонструвати наслідки забруднення.

У заяві МЗС зазначається: «Республіка Молдова рішуче засуджує цей напад, який спричинив витоки нафтопродуктів у річці Ністру, що створив великі ризики для довкілля та безпеки водопостачання Республіки Молдова. Річка Ністру забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% муніципалітету Кишинева».

У відомстві наголосили, що дії з таким транскордонним впливом загрожують довкіллю, безпеці водопостачання та здоров’ю громадян Молдови і не можуть бути прийнятними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія МЗС війна Молдова обстріл

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]