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Житло для ветеранів – як діяти у разі відмови у квартирному обліку

13:34, 4 червня 2026
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Рішення про відмову має бути письмовим, містити обґрунтування та ухвалюватися не довше ніж за 30 днів.
Житло для ветеранів – як діяти у разі відмови у квартирному обліку
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Ветерани, яким відмовили у постановці на квартирний облік, мають право вимагати офіційного письмового рішення та оскаржити його у разі порушення законодавства. Про це повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП.

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Важливо, що відмова у взятті на квартирний облік не може надаватися усно. Таке рішення повинно бути оформлене письмово із зазначенням конкретних причин відмови.

Крім того, строк розгляду заяви не може перевищувати 30 календарних днів.

Якщо рішення ухвалене без пояснення причин, із порушенням встановлених строків або без належних правових підстав, ветеран має право його оскаржити. Для цього можна подати повторну заяву або звернутися до суду.

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України звільняються від сплати судового збору у справах, пов’язаних із соціальним захистом та пільгами.

Також нагадується, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих військовослужбовців мають право стати на квартирний облік для отримання житла або житлових пільг.

Постановкою на квартирний облік займаються виконавчі органи місцевих рад, центри надання адміністративних послуг, районні у містах адміністрації, а також сільські та селищні ради залежно від місця проживання заявника.

Стати на квартирний облік можна як за місцем проживання, так і за місцем роботи, якщо підприємство має власний житловий фонд.

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ЗСУ військові ветерани

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