Жилье для ветеранов – что делать в случае отказа в постановке на квартирный учет

Решение об отказе должно быть оформлено в письменном виде, содержать обоснование и приниматься не позднее чем через 30 дней.

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Ветераны, которым отказали в постановке на квартирный учет, имеют право требовать официального письменного решения и обжаловать его в случае нарушения законодательства. Об этом сообщил Житомирский областной ТЦК и СП.

Важно, что отказ в постановке на квартирный учет не может быть предоставлен устно. Такое решение должно быть оформлено в письменном виде с указанием конкретных причин отказа.

Кроме того, срок рассмотрения заявления не может превышать 30 календарных дней.

Если решение принято без объяснения причин, с нарушением установленных сроков или без надлежащих правовых оснований, ветеран имеет право его обжаловать. Для этого можно подать повторное заявление или обратиться в суд.

Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины освобождаются от уплаты судебного сбора по делам, связанным с социальной защитой и льготами.

Также напоминается, что участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших военнослужащих имеют право встать на квартирный учет для получения жилья или жилищных льгот.

Постановкой на квартирный учет занимаются исполнительные органы местных советов, центры предоставления административных услуг, районные в городах администрации, а также сельские и поселковые советы в зависимости от места проживания заявителя.

Встать на жилищный учет можно как по месту жительства, так и по месту работы, если у предприятия есть собственный жилой фонд.

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