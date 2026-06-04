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ВККС прекратила квалификационное оценивание судьи Раховского районного суда Виктора Емчука

14:17, 4 июня 2026
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ВККС прекратила оценивание судьи на соответствие занимаемой должности.
ВККС прекратила квалификационное оценивание судьи Раховского районного суда Виктора Емчука
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Высшая квалификационная комиссия судей в пленарном составе рассмотрела вопрос о прекращении проведения квалификационного оценивания судьи Раховского районного суда Закарпатской области на соответствие занимаемой должности.

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Так, по результатам заседания Комиссия решила прекратить проведение квалификационного оценивания судьи Раховского районного суда Закарпатской области Емчука Виктора Эдуардовича.

Ранее мы сообщали, что ВККС рекомендовала назначить Сергея Трасковского на должность судьи Изяславского райсуда Хмельницкой области.

Добавим, ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Черкасский окружной админсуд.

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ВККС квалификационная оценка Высшая квалификационная комиссия судей Украины

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