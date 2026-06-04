За булінг у школі більше не вдасться уникнути покарання: відповідальність може наздогнати навіть через рік

Кривдників пропонують позбавити можливості «перечекати» строки притягнення до відповідальності.

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Булінг у школах може перестати бути одним із тих правопорушень, за які вдається уникнути відповідальності через затягування розгляду справ. У Верховній Раді пропонують суттєво збільшити строк, протягом якого суд може накласти адміністративне стягнення за цькування учасників освітнього процесу.

Автори законопроєкту пояснюють необхідність змін тим, що за останні роки сотні справ про булінг були закриті виключно через сплив установлених законом строків, хоча сам факт правопорушення міг бути підтверджений.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №14127 про внесення змін до статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення строків накладення адміністративного стягнення за булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

Які зміни пропонує законопроєкт

Законопроєкт передбачає збільшення строку накладення адміністративного стягнення за правопорушення, передбачені статтею 173-4 КУпАП, з трьох місяців до одного року з дня вчинення правопорушення. Для цього пропонується внести зміни до частини шостої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автори документа зазначають, що чинний тримісячний строк часто не дає змоги притягнути винних до відповідальності. За даними пояснювальної записки, упродовж 2019–2024 років через закінчення строків притягнення до адміністративної відповідальності було закрито 221 справу про булінг. Частка таких рішень становила від 10% до 32% від загальної кількості розглянутих справ.

На думку ініціаторів, збільшення строку до одного року ускладнить можливість уникнення відповідальності та сприятиме більш ефективному реагуванню на випадки булінгу в освітньому середовищі.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради підтримало законопроєкт, водночас звернувши увагу на технічну описку в його тексті.

Також зауважень до документа не висловили Міністерство внутрішніх справ, Міністерство фінансів та Міністерство освіти і науки. Міністерство молоді та спорту, а також Міністерство юстиції підтримали запропоновані зміни.

Що пропонує освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен Надія Лещик підтримала законодавчу ініціативу, проте наголосила, що вона не вирішує низки системних проблем. Серед них — відсутність у КУпАП відповідальності за насильство та жорстоке поводження з дитиною, різне трактування поняття булінгу, неузгодженість норм щодо захисту дітей і педагогів, недостатній розмір штрафів, а також відсутність належного захисту повнолітніх здобувачів освіти.

Зокрема, омбудсмен запропонувала встановити відповідальність за насильство щодо дітей, уніфікувати визначення булінгу, збільшити штрафи до 300–600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та передбачити додаткові гарантії захисту для повнолітніх студентів і педагогічних працівників.

Чому виникла дискусія щодо строків притягнення до відповідальності

Водночас фахівці Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України висловили думку, що строк накладення адміністративного стягнення доцільно збільшити не до одного року, а до шести місяців. Таку позицію вони обґрунтували аналогією з правопорушеннями, передбаченими статтями 173-2 та 173-6 КУпАП, які стосуються домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», законопроєкт №14127 спрямований на усунення ситуацій, коли особи, причетні до булінгу в закладах освіти, уникають відповідальності через сплив тримісячного строку притягнення до адміністративної відповідальності. Саме цю проблему автори документа називають однією з головних причин необхідності законодавчих змін.

Наразі Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту підтримати законопроєкт у першому читанні та прийняти його за основу.

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