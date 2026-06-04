За буллинг в школе больше не удастся избежать наказания: ответственность может настигнуть даже через год

Обидчиков предлагают лишить возможности «переждать» сроки привлечения к ответственности.

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Буллинг в школах может перестать быть одним из тех правонарушений, за которые удается избежать ответственности из-за затягивания рассмотрения дел. В Верховной Раде предлагают существенно увеличить срок, в течение которого суд может наложить административное взыскание за травлю участников образовательного процесса.

Авторы законопроекта объясняют необходимость изменений тем, что за последние годы сотни дел о буллинге были закрыты исключительно из-за истечения установленных законом сроков, хотя сам факт правонарушения мог быть подтвержден.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №14127 о внесении изменений в статью 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения сроков наложения административного взыскания за буллинг (травлю) участника образовательного процесса.

Какие изменения предлагает законопроект

Законопроект предусматривает увеличение срока наложения административного взыскания за правонарушения, предусмотренные статьей 173-4 КУоАП, с трех месяцев до одного года со дня совершения правонарушения. Для этого предлагается внести изменения в часть шестую статьи 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Авторы документа отмечают, что действующий трехмесячный срок часто не позволяет привлечь виновных к ответственности. Согласно данным пояснительной записки, в течение 2019–2024 годов из-за истечения сроков привлечения к административной ответственности было закрыто 221 дело о буллинге. Доля таких решений составляла от 10% до 32% от общего количества рассмотренных дел.

По мнению инициаторов, увеличение срока до одного года усложнит возможность избежать ответственности и будет способствовать более эффективному реагированию на случаи буллинга в образовательной среде.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады поддержало законопроект, одновременно обратив внимание на техническую описку в его тексте.

Также замечаний к документу не высказали Министерство внутренних дел, Министерство финансов и Министерство образования и науки. Министерство молодежи и спорта, а также Министерство юстиции поддержали предложенные изменения.

Что предлагает образовательный омбудсмен

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик поддержала законодательную инициативу, однако подчеркнула, что она не решает ряд системных проблем. Среди них — отсутствие в КУоАП ответственности за насилие и жестокое обращение с ребенком, различное толкование понятия буллинга, несогласованность норм по защите детей и педагогов, недостаточный размер штрафов, а также отсутствие надлежащей защиты совершеннолетних соискателей образования.

В частности, омбудсмен предложила установить ответственность за насилие в отношении детей, унифицировать определение буллинга, увеличить штрафы до 300–600 необлагаемых минимумов доходов граждан и предусмотреть дополнительные гарантии защиты для совершеннолетних студентов и педагогических работников.

Почему возникла дискуссия относительно сроков привлечения к ответственности

В то же время специалисты Научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук Украины высказали мнение, что срок наложения административного взыскания целесообразно увеличить не до одного года, а до шести месяцев. Такую позицию они обосновали аналогией с правонарушениями, предусмотренными статьями 173-2 и 173-6 КУоАП, которые касаются домашнего насилия и насилия по признаку пола.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект №14127 направлен на устранение ситуаций, когда лица, причастные к буллингу в учебных заведениях, избегают ответственности из-за истечения трехмесячного срока привлечения к административной ответственности. Именно эту проблему авторы документа называют одной из главных причин необходимости законодательных изменений.

В настоящее время Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту поддержать законопроект в первом чтении и принять его за основу.

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