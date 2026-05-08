Уникнути покарання за булінг у школі вже не буде так легко — Рада хоче перекрити головну «лазівку»

Через сплив строків притягнення до відповідальності у 2019–2024 роках закрили 221 справу про булінг.

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти у першому читанні за основу законопроєкт №14127 про внесення змін до статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення строків накладення адміністративного стягнення за правопорушення, пов’язані з булінгом учасника освітнього процесу.

Документ передбачає збільшення строку накладення адміністративного стягнення за правопорушення, визначені статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо булінгу (цькування) учасника освітнього процесу, з трьох місяців до одного року з дня вчинення правопорушення.

Для цього пропонується внести зміни до частини шостої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ініціатори законопроєкту вважають, що ухвалення документа ускладнить можливість уникнення покарання та стане дієвим заходом для дотримання строків накладення адміністративного стягнення.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що через чинний тримісячний строк значна кількість справ про булінг закривається у зв’язку із закінченням термінів притягнення до відповідальності.

Зокрема, упродовж 2019–2024 років з цієї причини було закрито 221 справу, а частка таких рішень коливалася від 10% до 32%.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради підтримало законопроєкт, звернувши увагу на технічну описку в документі.

Міністерство внутрішніх справ, Міністерство фінансів та Міністерство освіти і науки не висловили зауважень до законопроєкту. Водночас Міністерство молоді та спорту, а також Міністерство юстиції підтримали документ.

Освітній омбудсмен також підтримала ініціативу, однак зазначила, що вона не вирішує низку системних проблем.

Зокрема, йдеться про відсутність у Кодексі відповідальності за насильство та жорстоке поводження з дитиною, різне визначення поняття булінгу, неоднозначне трактування поняття колективу, неузгодженість норм щодо захисту дітей і педагогів, недостатній розмір штрафів, а також відсутність належного захисту повнолітніх здобувачів освіти.

Освітній омбудсмен запропонувала визначити відповідальність за насильство щодо дітей, уніфікувати поняття булінгу, збільшити штрафи до 300–600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та передбачити захист для повнолітніх студентів і педагогічних працівників.

Водночас фахівці Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України запропонували встановити строк накладення адміністративного стягнення не до одного року, а до шести місяців.

Вони аргументували це аналогією з правопорушеннями, передбаченими статтями 173-2 і 173-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які стосуються домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

