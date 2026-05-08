Избежать наказания за буллинг в школе уже не будет так легко — Рада хочет перекрыть главную «лазейку»

08:30, 8 мая 2026
Из-за истечения сроков привлечения к ответственности в 2019–2024 годах закрыли 221 дело о буллинге.
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении за основу законопроект №14127 о внесении изменений в статью 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения сроков наложения административного взыскания за правонарушения, связанные с буллингом участника образовательного процесса.

Документ предусматривает увеличение срока наложения административного взыскания за правонарушения, определенные статьей 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно буллинга (травли) участника образовательного процесса, с трех месяцев до одного года со дня совершения правонарушения.

Для этого предлагается внести изменения в часть шестую статьи 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Инициаторы законопроекта считают, что принятие документа усложнит возможность избежать наказания и станет действенной мерой для соблюдения сроков наложения административного взыскания.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за действующего трехмесячного срока значительное количество дел о буллинге закрывается в связи с истечением сроков привлечения к ответственности.

В частности, в течение 2019–2024 годов по этой причине было закрыто 221 дело, а доля таких решений колебалась от 10% до 32%.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады поддержало законопроект, обратив внимание на техническую описку в документе.

Министерство внутренних дел, Министерство финансов и Министерство образования и науки не высказали замечаний к законопроекту. В то же время Министерство молодежи и спорта, а также Министерство юстиции поддержали документ.

Образовательный омбудсмен также поддержала инициативу, однако отметила, что она не решает ряд системных проблем.

В частности, речь идет об отсутствии в Кодексе ответственности за насилие и жестокое обращение с ребенком, различном определении понятия буллинга, неоднозначной трактовке понятия коллектива, несогласованности норм по защите детей и педагогов, недостаточном размере штрафов, а также отсутствии надлежащей защиты совершеннолетних соискателей образования.

Образовательный омбудсмен предложила определить ответственность за насилие в отношении детей, унифицировать понятие буллинга, увеличить штрафы до 300–600 необлагаемых минимумов доходов граждан и предусмотреть защиту для совершеннолетних студентов и педагогических работников.

В то же время специалисты Научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук Украины предложили установить срок наложения административного взыскания не до одного года, а до шести месяцев.

Они аргументировали это аналогией с правонарушениями, предусмотренными статьями 173-2 и 173-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые касаются домашнего насилия и насилия по признаку пола.

