Комітет рекомендує парламенту збільшити строк покарання за булінг учасника освітнього процесу до одного року

20:00, 6 травня 2026
Через застарілий тримісячний термін розгляду справ про булінг кожен десятий кривдник в Україні уникає відповідальності.
Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності розглянув законопроєкт №14127 про внесення змін до статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення строків накладення адміністративного стягнення за булінг учасника освітнього процесу та рекомендував Верховній раді прийняти його за основу. 

Законопроєкт передбачає збільшення строку накладення адміністративного стягнення за правопорушення, визначені статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з трьох місяців до одного року з дня вчинення щодо булінгу (цькування) учасника освітнього процесу. Для цього пропонується внести зміни до частини шостої статті 38 Кодексу.

Ініціатори законопроєкту розраховують, що прийняття цього Закону ускладнить можливість уникнення покарання та стане дієвим заходом для дотримання строків накладання адміністративного стягнення.

У пояснювальній записці зазначається, що через чинний тримісячний строк значна кількість справ закривається у зв’язку із закінченням термінів притягнення до відповідальності. Упродовж 2019–2024 років з цієї причини закрили 221 справу, а частка таких рішень коливалася від 10% до 32%.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради підтримало законопроєкт, звернувши увагу на технічну описку.

Міністерство внутрішніх справ, Міністерство фінансів та Міністерство освіти і науки не висловили зауважень, тоді як Міністерство молоді та спорту і Міністерство юстиції підтримали документ.

Освітній омбудсмен підтримала ініціативу, але зазначила, що вона не вирішує низку системних проблем. Зокрема, йдеться про відсутність у Кодексі відповідальності за насильство та жорстоке поводження з дитиною, різне визначення поняття булінгу, неоднозначне трактування поняття колективу, неузгодженість норм щодо захисту дітей і педагогів, замалий розмір штрафів, а також відсутність належного захисту повнолітніх здобувачів освіти. Вона запропонувала визначити відповідальність за насильство щодо дітей, уніфікувати поняття булінгу, збільшити штрафи до 300–600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та передбачити захист для повнолітніх студентів і педагогічних працівників.

Фахівці Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України запропонували встановити строк накладення стягнення не до одного року, а до шести місяців — за аналогією з правопорушеннями, передбаченими статтями 173-2 і 173-6 Кодексу, що стосуються домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Автор: Тарас Лученко

