Квас і лимонад на розлив: як безпечно купувати напої в спеку

07:18, 27 травня 2026
На що звертати увагу при купівлі напоїв на розлив та чому продавець може відмовити наливати їх у вашу тару.
Квас і лимонад на розлив: як безпечно купувати напої в спеку
Із приходом спеки українці дедалі частіше купують холодні напої — воду, квас, лимонади, соки чи каву на розлив. Однак разом зі зростанням попиту збільшується і ризик придбати продукцію неналежної якості. У Держпродспоживслужбі нагадали, на що варто звертати увагу, аби уникнути небезпеки для здоров’я.

Так, під час купівлі фасованих безалкогольних напоїв насамперед потрібно уважно перевіряти інформацію на етикетці. Закон зобов’язує виробників вказувати склад продукту, дату виробництва, термін придатності, умови зберігання та інші важливі дані для споживача.

Також покупцям радять перевіряти, чи не минув термін придатності товару та в яких умовах він зберігається. Безалкогольні напої мають перебувати при температурі від 0 до +20 градусів і не стояти під прямими сонячними променями. Порушення цих вимог може вплинути на якість продукції та спричинити псування напою.

Які правила діють для напоїв на розлив

Окрему увагу варто приділяти напоям на розлив або тим, які готують безпосередньо у закладах. У такому випадку продавець зобов’язаний надати інформацію про продукт на вимогу покупця. Крім того, важливе значення має чистота посуду, у який наливають напої.

Останнім часом дедалі більше закладів дозволяють наливати напої у власну тару клієнтів, відмовляючись від одноразового пластикового посуду заради зменшення кількості відходів.

Чи можуть відмовити у наливі напою у власну тару

Водночас відповідальність за дотримання гігієнічних вимог несе саме продавець. Тому, якщо тара покупця виглядає брудною або її чистота викликає сумніви, продавець має право відмовити у продажу напою в таку ємність.

Фахівці наголошують: дотримання елементарних правил безпечності допоможе уникнути харчових отруєнь та інших проблем зі здоров’ям у спекотний період.

Держспоживслужба Держпродспоживслужба захист прав споживачів

