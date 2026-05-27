Державний виконавець може відмовити у відкритті виконавчого провадження – перелік випадків

Державний виконавець не у всіх випадках відкриває виконавче провадження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відповідно до частини 4 статті 4 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець не у всіх випадках відкриває виконавче провадження.

Як вказали у Київському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, закон визначає підстави, за яких може бути винесено повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання.

Зокрема, це можливо у разі:

пропуску встановленого строку пред’явлення документа до виконання;

якщо рішення ще не набрало законної сили;

подання виконавчого документа не за місцем виконання рішення;

невідповідності виконавчого документа вимогам закону.

Якщо юридичну особу - боржника припинено, виконання рішення не передбачає застосування заходів примусового виконання рішень.

Відповідно до частини 4 статті 4 Виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред’явлення.

У разі невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим цією статтею, стягувач має право звернутися до суду чи іншого органу (посадової особи), що видав виконавчий документ, щодо приведення його у відповідність із зазначеними вимогами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.