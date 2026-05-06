Комитет рекомендовал парламенту увеличить срок наказания за буллинг участника образовательного процесса до одного года

20:00, 6 мая 2026
Из-за устаревшего трехмесячного срока рассмотрения дел о буллинге каждый десятый обидчик в Украине избегает ответственности.
Фото: otrasvoceseneducacion.org
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект №14127 о внесении изменений в статью 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения сроков наложения административного взыскания за буллинг участника образовательного процесса и рекомендовал Верховной Раде принять его за основу.

Законопроект предусматривает увеличение срока наложения административного взыскания за правонарушения, определенные статьей 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, с трех месяцев до одного года со дня совершения в отношении буллинга (травли) участника образовательного процесса. Для этого предлагается внести изменения в часть шестую статьи 38 Кодекса.

Инициаторы законопроекта рассчитывают, что принятие этого Закона усложнит возможность избежания наказания и станет действенной мерой для соблюдения сроков наложения административного взыскания.

В пояснительной записке отмечается, что из-за действующего трехмесячного срока значительное количество дел закрывается в связи с окончанием сроков привлечения к ответственности. В течение 2019–2024 годов по этой причине закрыли 221 дело, а доля таких решений колебалась от 10% до 32%.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады поддержало законопроект, обратив внимание на техническую опечатку.

Министерство внутренних дел, Министерство финансов и Министерство образования и науки не высказали замечаний, в то время как Министерство молодежи и спорта и Министерство юстиции поддержали документ.

Образовательный омбудсмен поддержала инициативу, но отметила, что она не решает ряд системных проблем. В частности, речь идет об отсутствии в Кодексе ответственности за насилие и жестокое обращение с ребенком, разном определении понятия буллинга, неоднозначной трактовке понятия коллектива, несогласованности норм по защите детей и педагогов, слишком малом размере штрафов, а также отсутствии надлежащей защиты совершеннолетних соискателей образования. Она предложила определить ответственность за насилие в отношении детей, унифицировать понятие буллинга, увеличить штрафы до 300–600 необлагаемых минимумов доходов граждан и предусмотреть защиту для совершеннолетних студентов и педагогических работников.

Специалисты Научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук Украины предложили установить срок наложения взыскания не до одного года, а до шести месяцев — по аналогии с правонарушениями, предусмотренными статьями 173-2 и 173-6 Кодекса, касающимися домашнего насилия и насилия по признаку пола.

Автор: Тарас Лученко

Верховная Рада Украины школа

Из-за устаревшего трехмесячного срока рассмотрения дел о буллинге каждый десятый обидчик в Украине избегает ответственности.

