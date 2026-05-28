  1. В Україні

Шахраї маскуються під держоргани – розсилають фейкові повістки та «термінові виклики до суду»

13:34, 28 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зловмисники використовують фейкові «виклики до суду», «грошові виплати» та підробні повідомлення від правоохоронців, щоб виманити персональні дані та кошти.
Шахраї маскуються під держоргани – розсилають фейкові повістки та «термінові виклики до суду»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шахраї дедалі частіше видають себе за представників державних установ. Вони розсилають фейкові повідомлення про нібито «виклик до суду», «грошову допомогу» або «термінове оформлення документів», щоб отримати персональні дані або гроші. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Окремо фіксуються випадки, коли зловмисники представляються працівниками правоохоронних органів. Вони надсилають підроблені повістки, повідомляють про нібито відкриті кримінальні справи та пропонують «вирішити питання» за гроші.

Що потрібно знати, щоб не стати жертвою шахраїв

У таких випадках варто пам’ятати:

  • державні установи не вирішують питання через месенджери Telegram або Viber;
  • офіційні сайти органів влади використовують домен gov.ua;
  • не слід переходити за посиланнями з підозрілих повідомлень;
  • заборонено повідомляти CVV-код, SMS-коди чи паролі;
  • державні послуги не оплачуються на особисті банківські картки.

Якщо у повідомленнях використовують терміни «терміново», «останній шанс» або «потрібно негайно заплатити», а також пропонують переказати кошти для уникнення відповідальності, це є ознакою шахрайства. У таких випадках рекомендується перевірити інформацію через офіційні джерела та повідомити правоохоронні органи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

шахрай Міністерство юстиції України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Співвласники ризикують отримати нові борги і штрафи: законопроєкт про житловий фонд розкритикували

У зауваженнях до законопроєкту йдеться про ризики для ОСББ та можливе ускладнення самостійного управління будинками.

Голова ВС Станіслав Кравченко: господарські суди стали важливим елементом економічної стабільності України

У Києві стартувала міжнародна конференція до 35-річчя господарських судів України.

Техогляд та сертифікацію для електросамокатів не будуть вводити — розглядають лише варіант зі штрафами

Електросамокати дедалі частіше фігурують у ДТП, однак системного технічного контролю для них поки немає.

Родини загиблих військових змушені через суд доводити проживання однією сім’єю: які проблеми виникають

Після загибелі військового українці дедалі частіше змушені через суд доводити право бути членом його сім’ї та отримати належні виплати.

ТЦК вимагають від бізнесу подавати звіт про транспорт, навіть за його відсутності: ризик штрафу у 60 тисяч гривень

Підприємства в Україні можуть отримувати значні штрафи від ТЦК навіть у випадках, коли фактично не мають ані транспорту, ані працівників, а інколи — майже не ведуть діяльності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]