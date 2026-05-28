Шахраї маскуються під держоргани – розсилають фейкові повістки та «термінові виклики до суду»

Зловмисники використовують фейкові «виклики до суду», «грошові виплати» та підробні повідомлення від правоохоронців, щоб виманити персональні дані та кошти.

Шахраї дедалі частіше видають себе за представників державних установ. Вони розсилають фейкові повідомлення про нібито «виклик до суду», «грошову допомогу» або «термінове оформлення документів», щоб отримати персональні дані або гроші. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Окремо фіксуються випадки, коли зловмисники представляються працівниками правоохоронних органів. Вони надсилають підроблені повістки, повідомляють про нібито відкриті кримінальні справи та пропонують «вирішити питання» за гроші.

Що потрібно знати, щоб не стати жертвою шахраїв

У таких випадках варто пам’ятати:

державні установи не вирішують питання через месенджери Telegram або Viber;

офіційні сайти органів влади використовують домен gov.ua;

не слід переходити за посиланнями з підозрілих повідомлень;

заборонено повідомляти CVV-код, SMS-коди чи паролі;

державні послуги не оплачуються на особисті банківські картки.

Якщо у повідомленнях використовують терміни «терміново», «останній шанс» або «потрібно негайно заплатити», а також пропонують переказати кошти для уникнення відповідальності, це є ознакою шахрайства. У таких випадках рекомендується перевірити інформацію через офіційні джерела та повідомити правоохоронні органи.

