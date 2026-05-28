Які зарплати отримують працівники з інвалідністю: з 1 липня це перевірятимуть у роботодавців

З 1 липня Держпраці перевірятиме, чи дотримуються роботодавці нормативу щодо осіб з інвалідністю та який рівень зарплат вони їм виплачують.

Кабмін фактично створив окремий механізм контролю, який визначає, як саме Держпраці перевірятиме підприємства, як часто можуть проводитися інспекції, які документи мають право вимагати посадовці та у яких випадках роботодавець може не допустити перевіряльників.

Нові правила також деталізують, які саме показники аналізуватимуть під час перевірок — від кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю до рівня їхньої зарплати та умов праці.

Усе це уряд закріпив постановою №659, а сам контроль за новим порядком почне застосовуватися до періодів починаючи з 1 липня 2026 року.

Новий порядок перевірок роботодавців

Кабмін затвердив новий порядок здійснення контролю за виконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та проведення перевірок роботодавців щодо його дотримання.

Документ визначає механізм проведення планових і позапланових перевірок Держпрацею та її територіальними органами. Водночас уряд встановив, що заходи державного нагляду за цим напрямом проводитимуться за період починаючи з 1 липня 2026 року.

Постановою також скасовано низку попередніх урядових рішень, які регулювали ці питання з 2007 по 2023 рік.

Що саме перевірятиме Держпраці

Згідно з новим порядком, предметом перевірок буде виконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, передбаченого Законом «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Перевірки проводитимуться за місцем провадження діяльності роботодавця або його відокремленого підрозділу. У визначених законом випадках перевірка може проходити й у приміщенні Держпраці або її територіального органу. Усі заходи мають здійснюватися в робочий час та у присутності роботодавця або уповноваженої ним особи.

Як часто проводитимуть планові перевірки

Планові перевірки проводитимуться відповідно до річних планів, які Держпраці затверджуватиме не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Якщо роботодавець має відокремлені підрозділи, перевірки можуть проводитися одночасно в усіх підрозділах або кожен із них можуть включати до плану окремо.

Під час планової перевірки контролюватиметься період від дати попередньої перевірки, але не більше ніж за останні три роки.

Частота перевірок залежатиме від ступеня ризику:

високий ступінь ризику — не частіше одного разу на два роки;

середній ступінь ризику — не частіше одного разу на три роки;

незначний ступінь ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

Про проведення планової перевірки роботодавця повинні письмово повідомити не пізніше ніж за 10 днів до її початку. Повідомлення надсилатиметься рекомендованим листом або вручатиметься під підпис.

Строк проведення планової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а для суб’єктів мікро- та малого підприємництва — п’яти робочих днів. Продовження строку не допускається.

У яких випадках можливі позапланові перевірки

Окремо визначено підстави для проведення позапланових перевірок. Серед них:

письмова заява самого роботодавця;

невиконання припису про усунення порушень;

звернення фізичних осіб про порушення їхніх прав;

інформація Пенсійного фонду України про можливі ознаки порушення законодавства щодо виконання нормативу.

Позапланова перевірка може проводитися незалежно від кількості попередніх перевірок, але повторна перевірка за тим самим фактом забороняється.

Строк позапланової перевірки також обмежений: до 10 робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва — до двох робочих днів.

Які права матимуть інспектори Держпраці

Для проведення перевірки Держпраці або її територіальний орган повинні видати наказ і оформити направлення. Перед початком перевірки посадові особи зобов’язані пред’явити службові посвідчення та надати копію направлення роботодавцю.

Під час перевірки інспектори матимуть право:

ознайомлюватися з документами та реєстрами;

отримувати пояснення і копії документів;

використовувати інформацію з державних реєстрів;

за згодою роботодавця проводити фото- та відеофіксацію;

залучати представників профспілок, організацій роботодавців, державних органів та інших юридичних осіб.

Які права матимуть роботодавці

Роботодавець матиме право бути присутнім під час перевірки, залучати третіх осіб, подавати пояснення та заперечення, оскаржувати приписи і дії посадових осіб, а також вимагати нерозголошення конфіденційної інформації або комерційної таємниці.

Також роботодавець зможе не допустити інспекторів до перевірки у визначених законом випадках, зокрема:

якщо перевірка проводиться з порушенням періодичності;

якщо не надано копію направлення;

якщо не було належного повідомлення про планову перевірку;

якщо інспектор не вніс запис до журналу перевірок;

якщо проводиться повторна позапланова перевірка за тим самим фактом.

Водночас роботодавець буде зобов’язаний допускати посадових осіб до перевірки, надавати документи та виконувати приписи щодо усунення порушень.

Які документи складатимуть за результатами перевірки

За результатами перевірки складатиметься акт за формою, затвердженою Мінекономіки.

В акті зазначатимуть:

розрахунок виконання або невиконання нормативу;

кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю;

рівень їхньої оплати праці;

кількість робочих місць із важкими чи небезпечними умовами праці;

кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю I групи та окремих категорій II групи.

Якщо виявлять порушення, протягом п’яти робочих днів після завершення перевірки складатиметься припис про їх усунення. Такий припис роботодавець зможе оскаржити в установленому законом порядку.

