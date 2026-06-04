«Гарантований дохід» у мережі: як працюють інвестиційні шахраї

Зловмисники маскують шахрайські сайти під інвестиційні сервіси та обіцяють «гарантований прибуток», щоб виманити кошти у громадян.

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У Міністерстві юстиції України повідомили про поширені схеми інвестиційного шахрайства та пояснили, як розпізнати фейкові платформи й не втратити гроші. Йдеться про пропозиції швидкого заробітку з «гарантованим прибутком», пасивного доходу за кілька днів або послуг «персонального фінансового аналітика». Саме з таких обіцянок часто починаються шахрайські схеми.

Зловмисники створюють підроблені інвестиційні платформи, які можуть виглядати як справжні криптобіржі, брокерські сервіси або інвестиційні фонди. Такі ресурси зазвичай мають професійний дизайн, особистий кабінет користувача, графіки нібито зростання прибутку, функцію онлайн-підтримки та «менеджера», який супроводжує інвестиції.

Водночас у відомстві наголошують, що реальні інвестиційні операції на таких платформах фактично не здійснюються.

Серед основних ознак, які мають насторожити користувачів, називають обіцянки «гарантованого» прибутку на рівні 1-3% щодня, відсутність ліцензій або офіційної інформації про компанію, вимоги переказувати кошти на картки фізичних осіб, а також тиск із закликами інвестувати негайно.

Окремо звертається увага на пропозиції залучати інших людей, вимоги сплатити «податки», «комісії» або пройти «верифікацію» для виведення коштів, а також прохання встановити програми віддаленого доступу до пристроїв.

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