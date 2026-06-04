У Вищій раді правосуддя відреагували на втручання у діяльність судді від імені члена ВРП Юлії Бокової

Ім’я члена ВРП Юлії Бокової використали з метою втручання в діяльність судді Анатолія Васяновича.

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Вища рада правосуддя розглянула два повідомлення щодо можливого втручання в діяльність члена ВРП та судді Господарського суду Черкаської області. Йдеться про телефонний дзвінок, під час якого невідома особа представлялася членом Вищої ради правосуддя Юлією Боковою.

Обставини справи

У повідомленні члена Вищої ради правосуддя Юлії Бокової зазначається, що їй стало відомо про інцидент, коли невідома особа, яка назвалася саме нею, зателефонувала судді Господарського суду Черкаської області Анатолію Васяновичу та попросила позитивно розглянути справу, яка перебуває в його провадженні.

Юлія Бокова категорично спростувала свою причетність до дзвінка, зазначивши, що особисто не знайома із суддею Анатолієм Васяновичем і не зверталася до нього з будь-якими проханнями.

Зі свого боку, суддя Анатолій Васянович повідомив, що до суду надійшов дзвінок від невідомої особи, яка наполягала на з’єднанні саме з ним. Після розмови суддя встановив, що співрозмовник цікавився справою, яка перебуває в його провадженні, та просив ухвалити рішення на користь однієї із сторін.

Черкаська обласна прокуратура оперативно відреагувала на ситуацію. Уже 20 квітня 2026 року відомості про вказані факти були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює група прокурорів Черкаської окружної прокуратури.

Позиція Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя наголосила, що не має повноважень здійснювати кримінально-правову кваліфікацію таких дій. Це є компетенцією правоохоронних органів. Водночас ВРП має достатні підстави для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя відповідно до статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Прийняте рішення:

Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора з офіційним запитом щодо надання інформації про хід розкриття та розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 376 Кримінального кодексу України за фактами, викладеними в повідомленнях члена ВРП Юлії Бокової та судді Анатолія Васяновича.

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