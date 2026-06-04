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Шахраї розсилають фейкові SMS про штрафи за порушення ПДР – як не втратити гроші

20:08, 4 червня 2026
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Шахраї розсилають фейкові повідомлення з вимогою терміново сплатити неіснуючі штрафи та виманюють банківські дані через підроблені сайти.
Шахраї розсилають фейкові SMS про штрафи за порушення ПДР – як не втратити гроші
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У мережі поширюється шахрайська схема, пов’язана з фейковими SMS та повідомленнями в месенджерах нібито про «штрафи за порушення ПДР». Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

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Зловмисники надсилають користувачам повідомлення з вимогою «терміново сплатити штраф» і додають посилання на сайт, який візуально імітує державні сервіси. Після переходу за цим посиланням та введення реквізитів банківської картки шахраї отримують доступ до рахунків потерпілих.

У Патрульній поліції та Кіберполіції наголошують, що Департамент патрульної поліції України не надсилає громадянам повідомлення про штрафи на мобільні телефони.

У випадку, якщо штраф за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, не сплачено протягом 10 діб, власнику транспортного засобу надсилається офіційний лист поштою.

Якщо виникають сумніви щодо справжності повідомлення або інформації про штраф, громадянам радять звертатися до підрозділів адміністративної практики патрульної поліції у своєму місті для перевірки даних. Також перевірити наявність штрафів можна через вебпортал МВС, Портал «Дія», Кабінет водія, а також у застосунках «Дія» та «Штрафи ПДР».

Правоохоронці нагадують, що однією з ознак офіційних державних ресурсів є домен gov.ua.

У поліції зазначають, що мета таких розсилок — викрадення персональних і банківських даних громадян України через фішингові сайти.

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шахрай ПДР штраф РНБО

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