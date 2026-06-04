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Мошенники рассылают поддельные SMS о штрафах за нарушение ПДД — как не потерять деньги

20:08, 4 июня 2026
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Мошенники рассылают поддельные сообщения с требованием срочно оплатить несуществующие штрафы и выманивают банковские данные через поддельные сайты.
Мошенники рассылают поддельные SMS о штрафах за нарушение ПДД — как не потерять деньги
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В сети распространяется мошенническая схема, связанная с фейковыми SMS и сообщениями в мессенджерах якобы о «штрафах за нарушение ПДД». Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Злоумышленники отправляют пользователям сообщения с требованием «срочно оплатить штраф» и добавляют ссылку на сайт, который визуально имитирует государственные сервисы. После перехода по этой ссылке и ввода реквизитов банковской карты мошенники получают доступ к счетам потерпевших.

В Патрульной полиции и Киберполиции отмечают, что Департамент патрульной полиции Украины не отправляет гражданам уведомления о штрафах на мобильные телефоны.

В случае, если штраф за нарушение в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, не уплачен в течение 10 суток, владельцу транспортного средства отправляется официальное письмо по почте.

Если возникают сомнения относительно подлинности уведомления или информации о штрафе, гражданам рекомендуют обращаться в подразделения административной практики патрульной полиции в своем городе для проверки данных. Также проверить наличие штрафов можно через веб-портал МВД, портал «Дія», «Кабинет водителя», а также в приложениях «Дія» и «Штрафы ПДР».

Правоохранители напоминают, что одним из признаков официальных государственных ресурсов является домен gov.ua.

В полиции отмечают, что цель таких рассылок — похищение персональных и банковских данных граждан Украины через фишинговые сайты.

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