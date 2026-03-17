Как не потерять право на отсрочку: Верховный Суд рассказал, в каких случаях суд признает призыв законным

Верховный Суд обнародовал ключевые кейсы относительно невозможности обжалования повесток и тонкостей мобилизации лиц в возрасте до 25 лет.

К сожалению, полномасштабная война продолжается уже пятый год, и вопросы, связанные с военной службой, звучат все громче. В массивах законодательных изменений трудно найти нужный правовой ориентир, особенно в условиях, когда противоречивые ситуации не просто иногда случаются, а приобретают системный характер. Поэтому важное значение приобретает четкое правовое регулирование мобилизационных процессов, и важнейшую роль в урегулировании спорных вопросов играет именно судебная практика, ведь за каждым судебным решением стоят реальные истории военнослужащих.

Верховный Суд опубликовал первую серию из цикла обновляемых тематических обзоров судебной практики по вопросам военной службы. «Судебно-юридическая газета» в свою очередь начинает цикл публикаций, в которых мы разбираем ключевые кейсы Верховного Суда. Это не просто перечень решений — это дорожная карта на пути к защите интересов и вынесению справедливых решений. И сегодня рассматриваем вопросы, связанные с принятием на военную службу.

Повестка ТЦК не подлежит обжалованию в суде

Суть дела, изложенного в постановлении Верховного Суда от 08 сентября 2022 года № 300/1263/22, заключалась в том, что гражданин обратился в суд с иском против Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), требуя признать противоправным и недействительным приказ об обязательстве явиться в центр, который был реализован путем вручения повестки.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в открытии производства. Истец не согласился с этим и подал кассационную жалобу, однако Верховный Суд оставил решения предыдущих судов без изменений.

Суд определил, что сама по себе повестка является лишь средством информирования, а не решением, нарушающим права гражданина в понимании КАС Украины.

Повестка — это только способ оповещения. Кроме того, повестка не является решением или действием субъекта властных полномочий, которые можно обжаловать в административном суде. Она не создает, не прекращает и не изменяет правоотношений между лицом и государством тем способом, как это делают акты индивидуального действия.

Обязанность военнообязанного лица явиться по вызову установлена нормами законодательства о воинской обязанности и военной службе, а повестка лишь фиксирует конкретную дату и время для выполнения этой обязанности. При этом вручение не означает автоматического заключения контракта или немедленного прохождения службы.

Важное уточнение: это решение подчеркивает, что правовая защита в вопросах мобилизации должна строиться не на обжаловании факта получения повестки, а на этапах принятия конкретных решений, например, решений ВЛК или приказов о непосредственном призыве, если для этого есть законные основания.

Могут ли мобилизовать до 25 лет?

Верховный Суд принял важное решение постановлением от 14 ноября 2025 года № 460/5251/24, разграничив мобилизацию призывников и военнообязанных, которым не исполнилось 25 лет.

23-летний гражданин обратился в суд с иском против воинской части. Он утверждал, что его мобилизация была незаконной, так как ему всего 23 года, то есть меньше установленного законом возраста для призыва по мобилизации, он не проходил срочную службу, не имел военной подготовки в вузе и не давал добровольного согласия на службу. Истец считал, что он является призывником, а следовательно, не подлежит призыву по мобилизации до достижения 25 лет.

Суды всех инстанций, включая Верховный Суд, отказали в удовлетворении иска, поскольку было установлено, что на момент мобилизации истец уже находился в статусе военнообязанного, а не призывника.

Верховный Суд отметил, что возрастной порог в 25 лет установлен законом именно для призыва на службу лиц, находящихся в статусе призывников. Возрастной критерий 25 лет применяется исключительно к призывникам, то есть тем, кто состоит на учете призывников и не приобрел статус военнообязанного.

Если лицо уже находится в запасе как военнообязанный (например, ранее признано негодным в мирное время / ограниченно годным в военное время, зачислено в запас), то после повторного прохождения ВЛК и признания годным — оно подлежит призыву по мобилизации независимо от возраста (даже до 25 лет). В данном деле истец еще с 2018 года имел статус военнообязанного — получил временное удостоверение «негодный в мирное время, ограниченно годный в военное», поэтому подпадал под призыв согласно Закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Отсутствие отсрочки, необжалование заключения ВЛК и отсутствие доказательств нарушений процедуры привели к отказу в иске.

Важное уточнение: до 18 мая 2024 года возрастной критерий применялся исключительно к призывникам, а военнообязанные, которые уже были зачислены в запас по результатам медицинского осмотра, подлежали призыву на военную службу во время мобилизации независимо от возраста. Лица со статусом «негодный в мирное время, ограниченно годный в военное время» после повторной ВЛК и признания годными могли подлежать призыву по мобилизации и до 25 лет. После вступления в силу Закона № 3621-IX отменен статус «ограниченно годный» к военной службе. Граждане, ранее имевшие такую категорию, обязаны пройти повторную ВЛК, по результатам которой им определяется новая категория годности. Решающим является результат повторной ВЛК: если лицо признают годным и оно имеет статус военнообязанного, его смогут призвать на военную службу даже до достижения 25 лет.

Командир воинской части не имеет права мобилизовать призывника

Верховный Суд в постановлении от 11 апреля 2024 года № 520/27954/22, частично удовлетворив кассационную жалобу и изменив мотивировочную часть решений нижестоящих инстанций, разграничил полномочия командира воинской части и территориальных центров комплектования и социальной поддержки относительно призыва на военную службу по мобилизации в зависимости от статуса лица — призывник или военнообязанный.

Истец обратился в суд с требованием отменить приказ о его призыве и зачислении в списки личного состава воинской части. Истец, как призывник, утверждал, что не давал добровольного согласия на мобилизацию, а командир воинской части не имел законных полномочий призывать его в одностороннем порядке.

Суды первой и апелляционной инстанций разошлись в выводах, что привело к пересмотру дела Верховным Судом. Верховный Суд частично удовлетворил жалобу и дал четкое толкование Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (ч. 5 ст. 22) и Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Командир воинской части уполномочен призывать на военную службу по мобилизации исключительно военнообязанных, то есть лиц, состоящих в запасе, ранее признанных годными и т.д.

Призывников, то есть граждан призывного возраста, которые не состоят в запасе, не проходили срочную службу и не имеют статуса военнообязанного, могут призывать только ТЦК и СП.

При этом призыв призывников по мобилизации в принудительном порядке законодательство не предусматривает — командир части не имеет права самостоятельно издавать приказ об их зачислении без добровольного согласия, например, по контракту.

Важное уточнение: Действующее законодательство не дает права командиру воинской части действовать вопреки нормам закона и призывать призывников на военную службу не по контракту, а по мобилизации. Если призывник был зачислен в списки части приказом командира без его добровольного согласия и без соответствующего решения ТЦК, такой приказ является ничтожным. Это дает основания для обжалования пребывания на службе и увольнения из-за нарушения процедуры призыва.

Отсрочка не применяется автоматически

Верховный Суд в постановлении от 18 января 2024 года № 280/6033/22 сформулировал правовую позицию: наличие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации не является автоматической защитой — военнообязанный должен активно реализовать это право до момента обретения статуса военнослужащего.

Истец, как соискатель профессионального предвысшего образования, обжаловал приказ о его призыве на военную службу. Он утверждал, что в соответствии с абзацем 2 части третьей статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (в редакции, действовавшей на момент призыва) не подлежал призыву как студент. Суд первой инстанции иск удовлетворил, апелляционный суд отменил решение и отказал в иске. Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, а постановление апелляции — без изменений.

На момент издания приказа о призыве истец действительно имел право на отсрочку как соискатель профессионального предвысшего образования. Однако право на отсрочку не является автоматическим и не освобождает от обязанности прохождения службы. Право на отсрочку реализуется исключительно путем активных действий самого военнообязанного: подачи документов, обращения в уполномоченный орган (районный ТЦК и СП) и оформления отсрочки установленным способом.

В постановлении от 09 ноября 2023 года по делу № 560/8238/22 Верховный Суд в очередной раз подчеркивает, что право на отсрочку необходимо реализовывать активно и самостоятельно.

Истец обжаловал действия по его мобилизации, ссылаясь на то, что на его иждивении находится дочь — лицо с инвалидностью II группы, поэтому он не подлежит призову. Верховный Суд отметил, что наличие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью II группы не равнозначно автоматическому освобождению от военной службы — это лишь основание для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Именно на военнообязанного возложена обязанность самостоятельно сообщить в орган воинского учета о наличии оснований для отсрочки и предоставить документы, подтверждающие это право.

К такому же выводу Верховный Суд пришел и в постановлении от 11 апреля 2024 года № 520/7954/22, отметив, что наличие статуса студента дает право на отсрочку, но не защищает от призыва, если лицо вовремя не сообщило о своем обучении и уже стало военнослужащим. Статус студента лишь дает право на отсрочку, а не автоматически освобождает от обязанности службы. Реализовать право на отсрочку можно только до момента обретения статуса военнослужащего. После того как издан приказ о зачислении в списки части, лицо уже не считается подлежащим призыву, а является проходящим службу.

Важное уточнение: Позиции ВС очерчивают общий подход судов к реализации права на отсрочку, будь то по учебе, семейным обстоятельствам или инвалидности. Отсрочка — это инструмент, требующий своевременного использования, то есть активного и своевременного оформления со стороны гражданина. Реализация права на отсрочку возможна только до момента обретения статуса военнослужащего, то есть до фактического зачисления в списки личного состава воинской части после призыва. ТЦК и СП не обязаны самостоятельно изыскивать основания для отсрочки без инициативы гражданина.

Статус многодетной семьи не гарантирует отсрочку

Верховный Суд в постановлении от 07 ноября 2024 года № 340/2502/23 оставил без удовлетворения кассационную жалобу и подтвердил решения нижестоящих инстанций: многодетный отец не имеет права на отсрочку от мобилизации, если хотя бы один из трех детей достиг 18 лет, даже если он продолжает обучение и находится на иждивении.

Верховный Суд отметил, что наличие статуса многодетной семьи и факт иждивения ребенка после 18 лет, даже если он продолжает обучение, не дают права на отсрочку от мобилизации. Решающим фактором является наличие именно троих детей, не достигших 18-летнего возраста.

Важное уточнение: Законодательство не изменилось в этой части: отсрочка для родителей — исключительно при наличии троих и более детей до 18 лет (при условии отсутствия задолженности по алиментам свыше 3 месяцев). Обязанность содержать совершеннолетнего ребенка-студента, закрепленная в Семейном кодексе, не меняет требований мобилизационного законодательства. Для реализации права на отсрочку факт иждивения должен касаться исключительно несовершеннолетних детей.

