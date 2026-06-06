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Как будет работать упрощенная процедура оформления документов для украинцев, находящихся на ВОТ

16:37, 6 июня 2026
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К экспериментальному проекту привлечены зарубежные дипломатические учреждения Украины в ряде стран.
Как будет работать упрощенная процедура оформления документов для украинцев, находящихся на ВОТ
Фото: Freepik
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство Украины запускает годичный экспериментальный проект, который упрощает возвращение граждан с временно оккупированных территорий.

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Департамент консульской службы МИД Украины сообщил, что это решение принято для граждан Украины, родившихся после 24 августа 1991 года на временно оккупированной территории.

Что это дает?

Возможность получить удостоверение личности на возвращение в Украину. Этот документ позволяет легально въехать в Украину через третьи страны для дальнейшего оформления паспорта гражданина Украины (ID-карты) или заграничного паспорта.

Как это будет работать?

Упрощен процесс оформления:

  • если информация о лице отсутствует в государственных реестрах, установление личности может осуществляться на основании свидетельских показаний дееспособного члена семьи — гражданина Украины;
  • обращения от детей до 16 лет подают родители или законные представители.

Внедрена дистанционная процедура установления личности — свидетельские показания можно предоставить, в частности, посредством видеосвязи.

Бесплатность — услуга оформления удостоверения является бесплатной.

Где можно оформить такой документ?

К экспериментальному проекту привлечены зарубежные дипломатические учреждения Украины в следующих странах:

Посольство Украины в Республике Беларусь;

Посольство Украины в Грузии;

Посольство Украины в Республике Армения;

Посольство Украины в Республике Казахстан;

Посольство Украины в Турецкой Республике;

Генеральное консульство Украины в Анталье;

Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

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МИД

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