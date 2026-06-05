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Видеозвонок с родственниками вместо справок: как будет работать новая процедура возвращения украинцев с ВОТ

15:00, 5 июня 2026
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Граждане, родившиеся после 24 августа 1991 года на временно оккупированных территориях, смогут получить удостоверение на возвращение даже при отсутствии данных в государственных реестрах.
Видеозвонок с родственниками вместо справок: как будет работать новая процедура возвращения украинцев с ВОТ
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Правительство Украины запускает годовой экспериментальный проект, который упрощает возвращение граждан с временно оккупированных территорий. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Согласно решению правительства, граждане Украины, родившиеся после 24 августа 1991 года на временно оккупированной территории и не имеющие сведений о себе в государственных реестрах, смогут оформить удостоверение личности для возвращения в Украину.

Оформление документа будет осуществляться через определенные зарубежные дипломатические учреждения Украины. Для установления личности будут использовать информацию из государственных реестров, а если этих данных будет недостаточно — подтверждение от близких родственников, в частности с помощью видеосвязи.

Новый механизм касается граждан, которые из-за оккупации остались без действующих украинских документов и фактически лишились возможности легально вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Удостоверение можно будет оформить бесплатно через определенные дипломатические учреждения Украины за рубежом, в частности в Турции, Грузии, Армении, Казахстане и других странах.

Для детей в возрасте до 16 лет заявления смогут подавать родители или законные представители.

«На практике это означает, что больше наших граждан смогут выехать из оккупированных территорий или с территории России и вернуться на подконтрольную Украине территорию. Государство создает для этого понятный и доступный механизм, который будет работать даже в сложных жизненных обстоятельствах», — отметила премьер-министр.

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дети Кабинет Министров Украины оккупированные территории Юлия Свириденко

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