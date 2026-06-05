С 16 лет и только после курса ПДД: электросамокаты могут получить полноценное регулирование

Предлагается ввести обязательное обучение, страхование и удостоверение для пользователей электротранспорта.

Фото: magnific.com

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В последние годы электросамокаты, моноколёса и другой малый электротранспорт из «городского хобби» превратились в полноценных участников дорожного движения, однако законодательная база за этим развитием существенно не успевает. На фоне роста числа ДТП, отсутствия обязательной подготовки водителей и единых стандартов безопасности в Украине зарегистрирована новая петиция, которая требует комплексного регулирования этой сферы — от обучения и лицензирования до страхования и возрастных ограничений.

Регулирование электросамокатов в Украине: что предлагают изменить

В Кабинет Министров подана инициатива с требованием ввести обязательное обучение, лицензирование, страхование и возрастные ограничения для пользователей электросамокатов, электровелосипедов, моноколёс, сегвеев и другого малого электротранспорта.

В обращении отмечается, что сегодня управлять транспортными средствами, способными развивать скорость 20–50 км/ч и более, можно без какой-либо подготовки, знания Правил дорожного движения или страхового покрытия. По мнению авторов, это создаёт системные риски для безопасности пешеходов и самих пользователей.

Петиция зарегистрирована под номером 41/010052-26эп. Сбор подписей начался 5 июня 2026 года и продлится 92 дня. Для её рассмотрения необходимо собрать 25 000 подписей.

Требования к пользователям электротранспорта: безопасность и ответственность

Инициатива предусматривает комплексное законодательное регулирование. Среди ключевых предложений — запрет управления малым электротранспортом лицам младше 16 лет, введение обязательного обучения и проверки знаний Правил дорожного движения для пользователей скоростных устройств, а также внедрение специального удостоверения или лицензии на право управления.

Отдельно предлагается ввести обязательное страхование гражданско-правовой ответственности, установить технические требования к состоянию транспорта (в частности тормозов, освещения и других систем безопасности), а также сделать обязательным использование защитных шлемов. Дополнительно инициаторы настаивают на установлении чётких правил движения, скоростных ограничений и ответственности за нарушения.

Электротранспорт в Украине: действующее регулирование и правовой статус

Параллельно в Украине уже обсуждается системное законодательное урегулирование этой сферы. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15284 «Об особенностях использования малого электротранспорта в Украине», который должен определить правовой статус электросамокатов, моноколёс, сегвеев, электровелосипедов и других подобных средств.

Необходимость документа объясняется ростом числа ДТП с участием такого транспорта и отсутствием специального закона, который бы комплексно регулировал его использование. В настоящее время эта сфера урегулирована фрагментарно — через общие нормы законодательства о дорожном движении и Правила дорожного движения.

Законопроект предлагает закрепить понятие «малый электротранспорт» как одно-, двух- или трёхколёсные механические средства с электродвигателем, а также определить правила их движения. В частности, передвижение предполагается преимущественно по велодорожкам, а также по правой крайней части пешеходных зон и тротуаров с обязательным приоритетом пешеходов.

Скорость электросамокатов и сервисы проката: ограничения и новые правила

Документ также устанавливает скоростные режимы в зависимости от инфраструктуры: до 50 км/ч на отдельных велодорожках и до 10 км/ч в пешеходных зонах или на смежных велодорожках.

Отдельно предусмотрено усиление требований к сервисам проката электросамокатов: компании должны технически ограничивать скорость в зависимости от условий движения. В зонах с пешеходами предлагается лимит до 15 км/ч, а на более «открытых» велодорожках — до 55 км/ч.

Также запрещается управление в состоянии алкогольного, наркотического или медикаментозного опьянения.

Ответственность за нарушения правил использования электросамокатов

Законодательные предложения предусматривают изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, включая введение новой статьи 126-1 о нарушениях правил использования малого электротранспорта.

За первое нарушение предлагается штраф 1700 грн, за повторное — 3400 грн с конфискацией транспортного средства, а за систематические нарушения — 17 000 грн и исправительные работы.

Безопасность электросамокатов: техосмотр, возраст и контроль состояния

Ранее также поднимался вопрос введения системы технического контроля для электросамокатов по аналогии с автомобилями — через сертификацию при продаже или периодический техосмотр.

Среди потенциальных требований обсуждались проверка тормозов, шин, освещения, рамы и аккумулятора. Отдельно рассматривалась возможность установления минимального возраста для управления на уровне 14–16 лет, что должно согласовать правила использования электротранспорта с другими участниками дорожного движения.

В целом все инициативы направлены на формирование единой системы регулирования малого электротранспорта, которая должна снизить аварийность и повысить безопасность на дорогах Украины.

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