Від 16 років і тільки після курсу ПДР: електросамокати можуть отримати повноцінне регулювання

Пропонується запровадити обов’язкове навчання, страхування та посвідчення для користувачів електротранспорту.

Фото: magnific.com

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Останніми роками електросамокати, моноколеса та інший малий електротранспорт із «міського хобі» перетворилися на повноцінних учасників дорожнього руху, однак законодавче поле за цим розвитком суттєво не встигає. На тлі зростання кількості ДТП, відсутності обов’язкової підготовки водіїв і єдиних стандартів безпеки в Україні зареєстровано нову петицію, яка вимагає комплексного регулювання цієї сфери — від навчання та ліцензій до страхування і вікових обмежень.

Регулювання електросамокатів в Україні: що пропонують змінити

До Кабміну подано ініціативу із вимогою запровадити обов’язкове навчання, ліцензування, страхування та вікові обмеження для користувачів електросамокатів, електровелосипедів, моноколіс, сігвеїв та іншого малого електротранспорту.

У зверненні наголошується, що сьогодні керувати транспортними засобами, здатними розвивати швидкість 20–50 км/год і більше, можна без жодної підготовки, знання Правил дорожнього руху чи страхового покриття. Це, на думку авторів, створює системні ризики для безпеки пішоходів і самих користувачів.

Петиція зареєстрована під номером 41/010052-26еп. Збір підписів розпочався 5 червня 2026 року і триватиме 92 дні. Для її розгляду необхідно зібрати 25 000 підписів.

Що пропонують для електротранспорту: вимоги до водіїв і безпеки

Ініціатива передбачає комплексне законодавче врегулювання. Серед ключових пропозицій — заборона керування малим електротранспортом особами до 16 років, запровадження обов’язкового навчання та перевірки знань Правил дорожнього руху для користувачів швидкісних пристроїв, а також введення спеціального посвідчення або ліцензії на право керування.

Окремо пропонується запровадити обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності, встановити технічні вимоги до стану транспорту (зокрема гальм, освітлення та інших систем безпеки), а також зробити обов’язковим використання захисних шоломів. Додатково ініціатори наполягають на визначенні чітких правил руху, швидкісних обмежень і відповідальності за порушення.

Електротранспорт в Україні: чинні правила та правовий статус

Паралельно в Україні вже обговорюється системне законодавче врегулювання цієї сфери. Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні», який має визначити правовий статус електросамокатів, моноколіс, сігвеїв, електровелосипедів та інших подібних засобів.

Необхідність документа пояснюється зростанням кількості ДТП за участі такого транспорту та відсутністю спеціального закону, який би комплексно регулював його використання. Наразі ця сфера врегульована фрагментарно — через загальні норми законодавства про дорожній рух і Правила дорожнього руху.

Законопроєкт пропонує закріпити поняття «малий електротранспорт» як одно-, дво- або триколісні механічні засоби з електродвигуном, а також визначити правила їх руху. Зокрема, пересування передбачається переважно велодоріжками, а також правою крайньою частиною пішохідних зон і тротуарів із обов’язковою перевагою для пішоходів.

Швидкість електросамокатів і прокатні сервіси: обмеження та вимоги

Документ також встановлює швидкісні режими залежно від інфраструктури: до 50 км/год на окремих велодоріжках і до 10 км/год у пішохідних зонах або на суміжних велодоріжках.

Окремо передбачено посилення вимог до сервісів прокату електросамокатів: компанії мають технічно обмежувати швидкість залежно від середовища руху. У зонах із пішоходами пропонується ліміт до 15 км/год, а на більш «відкритих» велодоріжках — до 55 км/год.

Також забороняється керування у стані алкогольного, наркотичного чи медикаментозного сп’яніння.

Відповідальність за порушення правил користування електросамокатами

Законодавчі пропозиції передбачають зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема введення нової статті 126-1 щодо порушень правил використання малого електротранспорту.

За перше порушення пропонується штраф 1700 грн, за повторне — 3400 грн із конфіскацією транспортного засобу, а за систематичні порушення — 17 000 грн і виправні роботи.

Безпека електросамокатів: техогляд, вік керування та контроль стану

Раніше також порушувалося питання запровадження системи технічного контролю для електросамокатів за аналогією з автомобілями — через сертифікацію під час продажу або періодичний техогляд.

Серед потенційних вимог обговорювалися перевірка гальм, шин, освітлення, рами та акумулятора. Окремо йшлося про можливе встановлення мінімального віку керування на рівні 14–16 років, що має узгодити правила використання електротранспорту з іншими учасниками дорожнього руху.

У підсумку всі ініціативи спрямовані на формування єдиної системи регулювання малого електротранспорту, яка має зменшити аварійність та підвищити безпеку на дорогах України.

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