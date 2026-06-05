Рада суддів України скликає ХХІ позачерговий з'їзд суддів: на порядку денному вакантні місця у КСУ та Вищій раді правосуддя

Рада суддів офіційно визначила дату ХХІ позачергового з'їзду, де на кону стоятимуть не лише місця в Конституційному Суді, а й вісім крісел у Вищій раді правосуддя.

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Рада суддів на засіданні, яке відбулося за участі 26 із 30 обраних членів, прийняла рішення про скликання ХХІ позачергового з'їзду суддів України. Голова Ради Віталій Саліхов наголосив, що це засідання мало на меті вирішення першочергових питань, серед яких ключовим є обрання восьми членів Вищої ради правосуддя, оскільки їхні повноваження закінчуються у січні 2027 року

В умовах триваючих судових реформ та необхідності забезпечення безперервного функціонування органів суддівського врядування, рішення Ради суддів України про скликання ХХІ позачергового з’їзду суддів України є важливим організаційним кроком, спрямованим на підтримання стабільності судової системи та зміцнення її інституційної спроможності.

Згідно з рішенням Ради, ХХІ позачерговий з'їзд відбудеться 02 вересня 2026 року у Києві. Попередній порядок денний з’їзду включатиме два важливі питання:

Призначення суддів Конституційного Суду України;

Обрання восьми членів Вищої ради правосуддя.

Окрім підготовки до з’їзду, Рада суддів на цьому ж засіданні запропонувала Вищій раді правосуддя розпочати добір кандидатів до Конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади членів ВККС України.

Важливим питанням засідання стало затвердження критеріїв для збільшення кількості помічників суддів. В умовах кадрового дефіциту та надмірного навантаження, об’єктивне оцінювання необхідності в додатковому персоналі є критичним для забезпечення права громадян на розумні строки розгляду справ.

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