У Києві відхилили петицію проти підвищення тарифів: у КМДА пояснили причини

Влада Києва відхилила петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті.

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Київська міська влада відхилила електронну петицію із закликом не підвищувати тарифи на проїзд у комунальному транспорті до завершення воєнного стану.

У відповіді на петицію зазначається, що чинний тариф у розмірі 8 грн за поїздку діє з 2018 року і за цей час не переглядався.

У міській адміністрації вказують, що загальний обсяг перевезень метрополітеном за 2025 рік становив 249,1 млн пас., який, порівняно з 2018 роком, зменшився на 50,2 % (496,1 млн пас.). Обсяг перевезень наземним пасажирським транспортом за 2025 рік становив 277,6 млн пас., та, порівняно з 2018 роком, зменшився на 19,9 % (346,7 млн пасажирів).

Собівартість перевезень суттєво збільшилася з моменту останньої зміни тарифів на перевезення пасажирів унаслідок необхідності підвищення заробітної плати працівникам підприємств транспорту на виконання законів України про Державний бюджет України і колективних договорів комунальних підприємств, збільшення вартості енергоносіїв, матеріалів, сировини та необхідних послуг тощо.

За розрахунками підприємств транспорту планові тарифи на 2026 рік на перевезення пасажирів становлять: 64,60 грн – на проїзд метрополітеном, 44,14 грн – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, фунікулер, автобус).

Водночас у КМДА звертають увагу, що з моменту підвищення тарифів у липні 2018 року в економіці країни та столиці відбулися значні зміни, зокрема:

індекс споживчих цін за 2018–2025 роки, відповідно до обчислень Державної служби статистики України, оприлюднених на офіційному вебсайті, з урахуванням очікуваного показника на 2026 рік, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 року № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026–2028 роки», становить 233,5 %;

мінімальна заробітна плата, відповідно до положень законів України про Державний бюджет України на відповідний рік, збільшилася на 4 924 грн, або у 2,3 раза: з 3 723 грн у 2018 році до 8 647 грн з 01 січня 2026 року; середня заробітна плата у м. Києві збільшилася на 32 263 грн, або в 3,4 раза: з 13 388 грн у березні 2018 року до 45 651 грн у лютому 2026 року;

розмір тарифу на електричну енергію підвищився в 6,6 раза:

з 2,25 грн/кВт год (середньорічний фактичний тариф за 2018 рік згідно з даними підприємств транспорту) до 14,93 грн/кВт год;

вартість дизельного пального збільшилася у 2,7 раза: з 24,26 грн/л (середня фактична ціна за 2018 рік згідно з даними КП «Київпастранс») до 65,33 грн/л (середньомісячна фактична ціна за січень-квітень 2026 року згідно з даними КП «Київпастранс»).

Відтак, зазначають у КМДА, за рахунок того, що діючий тариф на перевезення пасажирів є значно нижчим від економічно обґрунтованого рівня, а собівартість перевезень пасажирів зростає, фінансовим результатом КП «Київський метрополітен» та КП «Київпастранс» є збиток.

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