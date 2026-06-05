  1. В Україні

У Києві відхилили петицію проти підвищення тарифів: у КМДА пояснили причини

22:00, 5 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Влада Києва відхилила петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті.
У Києві відхилили петицію проти підвищення тарифів: у КМДА пояснили причини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська влада відхилила електронну петицію із закликом не підвищувати тарифи на проїзд у комунальному транспорті до завершення воєнного стану.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відповіді на петицію зазначається, що чинний тариф у розмірі 8 грн за поїздку діє з 2018 року і за цей час не переглядався.

У міській адміністрації вказують, що загальний обсяг перевезень метрополітеном за 2025 рік становив 249,1 млн пас., який, порівняно з 2018 роком, зменшився на 50,2 % (496,1 млн пас.). Обсяг перевезень наземним пасажирським транспортом за 2025 рік становив 277,6 млн пас., та, порівняно з 2018 роком, зменшився на 19,9 % (346,7 млн пасажирів).

Собівартість перевезень суттєво збільшилася з моменту останньої зміни тарифів на перевезення пасажирів унаслідок необхідності підвищення заробітної плати працівникам підприємств транспорту на виконання законів України про Державний бюджет України і колективних договорів комунальних підприємств, збільшення вартості енергоносіїв, матеріалів, сировини та необхідних послуг тощо.

За розрахунками підприємств транспорту планові тарифи на 2026 рік на перевезення пасажирів становлять: 64,60 грн – на проїзд метрополітеном, 44,14 грн – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, фунікулер, автобус).

Водночас у КМДА звертають увагу, що з моменту підвищення тарифів у липні 2018 року в економіці країни та столиці відбулися значні зміни, зокрема:

  • індекс споживчих цін за 2018–2025 роки, відповідно до обчислень Державної служби статистики України, оприлюднених на офіційному вебсайті, з урахуванням очікуваного показника на 2026 рік, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 року № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026–2028 роки», становить 233,5 %;

 

  • мінімальна заробітна плата, відповідно до положень законів України про Державний бюджет України на відповідний рік, збільшилася на 4 924 грн, або у 2,3 раза: з 3 723 грн у 2018 році до 8 647 грн з 01 січня 2026 року; середня заробітна плата у м. Києві збільшилася на 32 263 грн, або в 3,4 раза: з 13 388 грн у березні 2018 року до 45 651 грн у лютому 2026 року;

розмір тарифу на електричну енергію підвищився в 6,6 раза:

  • з 2,25 грн/кВт год (середньорічний фактичний тариф за 2018 рік згідно з даними підприємств транспорту) до 14,93 грн/кВт год;
  • вартість дизельного пального збільшилася у 2,7 раза: з 24,26 грн/л (середня фактична ціна за 2018 рік згідно з даними КП «Київпастранс») до 65,33 грн/л (середньомісячна фактична ціна за січень-квітень 2026 року згідно з даними КП «Київпастранс»).

Відтак, зазначають у КМДА, за рахунок того, що діючий тариф на перевезення пасажирів є значно нижчим від економічно обґрунтованого рівня, а собівартість перевезень пасажирів зростає, фінансовим результатом КП «Київський метрополітен» та КП «Київпастранс» є збиток.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КМДА транспорт

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Україна змінює правила перегляду судових рішень — тепер достатньо визнання порушення державою

Судові рішення пропонують переглядати не лише після рішень міжнародних судів, а й після визнання Україною порушення міжнародних зобов’язань.

Вирок ВАКС у справі Концерну РРТ: 7 років в'язниці та конфіскація за мільйонні розтрати

Незважаючи на закінчення строків давності за службове підроблення, фігуранти отримали тривалі терміни за розкрадання майна.

Мінцифри вимагає доопрацювати реформу ринку фінансових активів через проблеми з електронними реєстрами

У законопроєкті про сек’юритизацію не прописали порядок створення та ведення реєстрів.

90 мільярдів під заставу репарацій та податковий ультиматум: які умови МВФ і ЄС уже виконала Україна

Податки в обмін на верховенство права: чому фіскальний перекіс у виконанні вимог МВФ та ЄС загрожує траншам.

Рада суддів України скликає ХХІ позачерговий з'їзд суддів: на порядку денному вакантні місця у КСУ та Вищій раді правосуддя

Рада суддів офіційно визначила дату ХХІ позачергового з'їзду, де на кону стоятимуть не лише місця в Конституційному Суді, а й вісім крісел у Вищій раді правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]