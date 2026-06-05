Відеодзвінок із родичами замість довідок: як працюватиме нова процедура повернення українців з ТОТ

Громадяни, народжені після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати посвідчення на повернення навіть за відсутності даних у державних реєстрах.

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Уряд України запускає річний експериментальний проєкт, який спрощує повернення громадян з тимчасово окупованих територій. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Згідно з рішенням уряду, громадяни України, які народилися після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території та не мають відомостей про себе в державних реєстрах, зможуть оформити посвідчення особи на повернення в Україну.

Оформлення документа здійснюватиметься через визначені закордонні дипломатичні установи України. Для встановлення особи використовуватимуть інформацію з державних реєстрів, а якщо цих даних буде недостатньо — підтвердження від близьких родичів, зокрема за допомогою відеозв’язку.

Новий механізм стосується громадян, які через окупацію залишилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися на підконтрольну Україні територію.

Посвідчення можна буде оформити безоплатно через визначені дипломатичні установи України за кордоном, зокрема в Туреччина, Грузія, Вірменія, Казахстан та інших країнах.

Для дітей віком до 16 років звернення зможуть подавати батьки або законні представники.

«На практиці це означає, що більше наших громадян зможуть виїхати з окупації або з території Росії та повернутися на підконтрольну Україні територію. Держава створює для цього зрозумілий і доступний механізм, який працюватиме навіть у складних життєвих обставинах», – зазначила прем’єр-міністерка.

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