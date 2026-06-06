Як працюватиме спрощена процедуру оформлення документів для українців, які перебувають на ТОТ

До експериментального проєкту залучені закордонні дипломатичні установи України в низці країн.

Фото: Freepik

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд України запускає річний експериментальний проєкт, який спрощує повернення громадян з тимчасово окупованих територій.

Департамент консульської служби МЗС України повідомив, це рішення було прийняте для громадян України, які народилися після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території.

Що це дає?

Можливість отримати посвідчення особи на повернення в Україну. Цей документ дозволяє легально в’їхати в Україну через треті країни для подальшого оформлення паспорта громадянина України (ID-картки) або закордонного паспорта.

Як це працюватиме?

Спрощено процес оформлення:

- якщо інформація про особу відсутня в державних реєстрах, встановлення особи може здійснюватися на підставі свідчень дієздатного члена сім’ї — громадянина України;

- звернення від дітей до 16 років подають батьки або законні представники.

Впроваджено дистанційну процедуру встановлення особи - свідчення можна надати, зокрема, через відеозв’язок.

Безоплатність - послуга оформлення посвідчення є безоплатною.

Де можна оформити такий документ?

До експериментального проєкту залучені закордонні дипломатичні установи України в таких країнах:

- Посольство України в Республіці Білорусь

- Посольство України в Грузії

- Посольство України в Республіці Вірменія

- Посольство України в Республіці Казахстан

- Посольство України в Турецькій Республіці

- Генеральне консульство України в Анталії

- Генеральне консульство України в Стамбулі

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