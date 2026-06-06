Сел за руль выпивший дважды за три дня: в Черкасской области водителя на 6 лет лишили права управления

Мужчина дважды в течение трех дней попал в поле зрения полиции за аналогичные нарушения, за что суд оштрафовал его на 40 800 грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черкасский районный суд Черкасской области рассмотрел дело об административном правонарушении и постановил признать водителя виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также в управлении без соответствующих документов. Об этом сообщили в суде.

Суть дела № 707/1857/26

Полиция составила первый протокол 14 апреля 2026 года: водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что является нарушением части 2 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Одновременно у него отсутствовали предусмотренные законом документы на право управления транспортным средством, чем были нарушены пункты 2.1.a, 2.5 и 2.9.a Правил дорожного движения. Ответственность за такое правонарушение предусмотрена частью 5 статьи 126 КУоАП.

То, что произошло далее, стало определяющим для суда при выборе наказания. Уже через три дня — 17 апреля 2026 года — тот же водитель вновь попал в поле зрения полиции за аналогичные нарушения. Проверка была проведена тем же сотрудником полиции, а ситуация практически полностью повторилась. Никаких выводов из первого инцидента нарушитель не сделал.

Суд признал вину водителя полностью доказанной. Материалы дела — два протокола об административных правонарушениях — в своей совокупности подтвердили системный, а не единичный характер поведения правонарушителя. Поскольку одно лицо совершило несколько административных правонарушений, которые рассматривались одновременно, взыскание назначалось по правилу поглощения: наказание за менее тяжкое правонарушение поглощается более строгим.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность в понимании статей 34–35 КУоАП, суд не установил. Вместе с тем именно повторность — два самостоятельных факта управления транспортным средством в состоянии опьянения в течение трёх суток — суд учёл как фактор, исключающий возможность ограничиться минимальным наказанием.

Решение суда

По результатам рассмотрения суд наложил на водителя административное взыскание в виде штрафа в размере 40 800 гривен (2 400 необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права управления транспортными средствами сроком на 6 лет. Конфискацию транспортного средства суд не применил. Кроме того, с правонарушителя взыскан судебный сбор в размере 665,60 грн. Штраф должен быть уплачен в течение 15 дней со дня получения постановления.

Безопасность дорожного движения — это не формальное требование, а условие сохранения человеческой жизни. Водитель за рулём в состоянии опьянения представляет реальную опасность для всех участников дорожного движения — пассажиров, пешеходов и других водителей. Когда такое поведение повторяется в течение нескольких дней, суд обязан реагировать соответствующим образом, что и было сделано в данном деле.

Постановление суда не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в Черкасский апелляционный суд в течение десяти дней со дня вынесения через Черкасский районный суд Черкасской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.