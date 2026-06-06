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Сів за кермо напідпитку двічі за три дні: на Черкащині водія на 6 років позбавили права керування

16:55, 6 червня 2026
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Чоловік двічі протягом трьох днів потрапив до поля зору поліції за аналогічні порушення, за що суд оштрафував його на 40 800 грн.
Сів за кермо напідпитку двічі за три дні: на Черкащині водія на 6 років позбавили права керування
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Черкаський районний суд Черкаської області розглянув справу про адміністративне правопорушення та постановив визнати водія винним у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та керуванні без відповідних документів. Про це повідомили у суді.

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Суть справи 707/1857/26

Поліція склала перший протокол 14 квітня 2026 року: водій керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, що є порушенням частини 2 статті 130 КУпАП. Водночас у нього були відсутні передбачені законом документи на право керування транспортним засобом, чим він порушив пункти 2.1.а, 2.5, 2.9.а Правил дорожнього руху — відповідальність за таке правопорушення передбачена частиною 5 статті 126 КУпАП.

Те, що відбулося далі, і стало визначальним для суду при виборі покарання: вже через три дні  17 квітня 2026 року  той самий водій знову потрапив у поле зору поліції з аналогічними порушеннями. Складена тим самим же поліцейським перевіркою, ситуація повторилась один до одного. Жодних висновків з першого інциденту порушник не зробив.

Суд визнав провину водія повністю доведеною. Матеріали справи — два протоколи про адміністративне правопорушення — у сукупності підтвердили системний, а не одиничний характер поведінки правопорушника. Оскільки одна особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, що розглядалися одночасно, стягнення призначалося за правилом поглинання: покарання за менш серйозне правопорушення поглинається більш суворим.

Обставин, які б пом'якшували чи обтяжували відповідальність у розумінні статей 34–35 КУпАП, суд не встановив. Разом з тим саме повторність  два самостійних факти управління в нетверезому стані протягом трьох діб  суд врахував як чинник, який унеможливлює обмежитись мінімальним покаранням.

Рішення суду

За результатами розгляду суд наклав на водія адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 40 800 гривень (2 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 6 років. Конфіскацію транспортного засобу суд не застосував. Окрім того, з правопорушника стягується судовий збір  665,60 грн. Штраф має бути сплачено протягом 15 днів з дня отримання постанови.

Безпека дорожнього руху  це не формальна вимога, а умова збереження людського життя. Водій за кермом у нетверезому стані становить реальну небезпеку для всіх учасників руху  пасажирів, пішоходів, інших водіїв. Коли ж така поведінка повторюється впродовж кількох днів, суд зобов'язаний реагувати відповідно  і саме так було зроблено в цій справі.

Постанова суду не набрала законної сили. Її може бути оскаржено до Черкаського апеляційного суду протягом десяти днів з дня винесення через Черкаський районний суд Черкаської області.

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