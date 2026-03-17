Военные-пенсионеры будут получать пенсии по инвалидности пожизненно — законопроект

Законопроект определяет порядок установления инвалидности и выплаты пенсий по инвалидности для военнослужащих и участников массовых протестов.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15078 от 13 марта 2026 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования системы пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Законопроект предусматривает ряд ключевых изменений, направленных на повышение эффективности пенсионной системы и обеспечение справедливого подхода для лиц с инвалидностью.

Почему изменения необходимы

Необходимость внесения изменений в законодательство Украины обусловлена несколькими факторами.

Во‑первых, положения Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» и Закона Украины «О всеобщем обязательном государственном пенсионном страховании» требуют приведения в соответствие с другими нормами действующего законодательства, в которые были внесены изменения.

Во‑вторых, актуальна потребность повысить эффективность системы пенсионного обеспечения, в частности в части урегулирования перехода с пенсии, назначенной по Закону Украины «О всеобщем обязательном государственном пенсионном страховании», на пенсию по Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Это позволит гарантировать справедливый подход к назначению пенсий по инвалидности военнослужащим независимо от вида прохождения службы, а также некоторым другим категориям лиц.

Основные нововведения

Законопроект вносит изменения в Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» и Закон Украины «О всеобщем обязательном государственном пенсионном страховании».

В частности, речь идет о следующем:

группы и причины инвалидности, а также время ее наступления будут определять экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица (до 01.01.2025 – медико‑социальные экспертные комиссии);

военнослужащим пенсия назначается на весь период инвалидности, а лицам, достигшим пенсионного возраста – пожизненно. Повторный осмотр возможен только по их заявлению;

если лицо не явилось на повторный осмотр, пенсия приостанавливается, но возобновляется с дня приостановки – не более чем за один месяц до повторного осмотра. По уважительной причине – до трех лет;

выплата новой пенсии учитывает уже выплаченные суммы предыдущей пенсии по всеобщему государственному страхованию;

для военнослужащих срочной или базовой службы – со следующего дня после выписки из госпиталя или увольнения; для семей военнослужащих и пенсионеров – с дня смерти кормильца, но не более чем за 12 месяцев до обращения;

лица, инвалидность которых наступила во время участия в массовых протестах с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года, получат пенсию по инвалидности независимо от страхового стажа.

Авторы законопроекта подчеркивают, что его принятие позволит улучшить эффективность пенсионной системы для военных и лиц с инвалидностью, а также гарантировать справедливый подход при назначении пенсий независимо от вида службы.

