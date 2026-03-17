Військові-пенсіонери отримуватимуть пенсії з інвалідності довічно – законопроєкт

Законопроєкт визначає порядок встановлення інвалідності та виплати пенсій по інвалідності для військовослужбовців та учасників громадських протестів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15078 від 13 березня 2026 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Законопроєкт передбачає низку ключових змін, спрямованих на підвищення ефективності пенсійної системи та забезпечення справедливого підходу для осіб з інвалідністю.

Чому зміни необхідні

Необхідність внесення змін до законодавства України зумовлена кількома факторами.

По-перше, положення Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» потребують приведення у відповідність до інших норм чинного законодавства, до яких були внесені зміни.

По-друге, актуальною є потреба підвищити ефективність системи пенсійного забезпечення, зокрема щодо врегулювання переходу з пенсії, призначеної за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Це дозволить гарантувати справедливий підхід до призначення пенсії по інвалідності військовослужбовцям незалежно від виду проходження служби, а також деяким іншим категоріям осіб.

Основні нововведення

Законопроєкт вносить зміни до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Зокрема йдеться про:

групи та причини інвалідності, а також час її настання встановлюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (до 01.01.2025 – медико-соціальні експертні комісії);

військовослужбовцям пенсія призначається на весь час інвалідності, а особам, які досягли пенсійного віку – довічно. Повторний огляд можливий лише за їх заявою;

якщо особа не з’явилася на повторний огляд, пенсія зупиняється, але поновлюється з дня зупинення – не більш як за один місяць до повторного огляду. За поважних причин – до трьох років;

виплата нової пенсії враховує вже виплачені суми попередньої пенсії за загальнообов’язковим державним страхуванням;

для військовослужбовців строкової або базової служби – з наступного дня після виписки з госпіталю або звільнення; для сімей військовослужбовців та пенсіонерів – з дня смерті годувальника, але не більш як за 12 місяців до звернення;

особи, інвалідність яких настала під час участі у масових протестах з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року, отримають пенсію по інвалідності незалежно від страхового стажу.

Автори законопроєкту наголошують, що його прийняття дозволить покращити ефективність пенсійної системи для військових та осіб з інвалідністю, в також гарантувати справедливий підхід при призначенні пенсій незалежно від виду служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.