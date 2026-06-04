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Шашлики можуть коштувати 68 тисяч гривень: за що штрафують українців під час пікніків

11:46, 4 червня 2026
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Де не можна смажити шашлики та коли за багаття загрожує кримінальна відповідальність.
Шашлики можуть коштувати 68 тисяч гривень: за що штрафують українців під час пікніків
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З настанням літа українці все частіше вирушають на пікніки та відпочинок на природі. Водночас перед тим, як розпалювати багаття чи готувати шашлики, варто переконатися, що це не суперечить вимогам пожежної безпеки, адже за порушення передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

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Де заборонено смажити шашлики та розводити багаття

Зокрема, розводити багаття заборонено у лісах під час пожежонебезпечного періоду поза спеціально відведеними місцями, на території природно-заповідного фонду, ближче ніж за 30 метрів до будівель і споруд, а також у дворах, парках і скверах, якщо там не облаштовані спеціальні місця для цього. Заборона також поширюється на інші території, визначені законодавством.

Які штрафи передбачені за порушення правил пожежної безпеки

За порушення вимог пожежної безпеки передбачені штрафи. Зокрема, за порушення правил у лісі громадянам може загрожувати штраф від 1530 до 4590 гривень, а за порушення у межах населених пунктів — від 340 до 1360 гривень.

Коли за багаття може настати кримінальна відповідальність

Якщо через необережне поводження з вогнем виникне пожежа, яка спричинить значну майнову шкоду або завдасть шкоди здоров’ю людей, настає кримінальна відповідальність. У такому випадку можливий штраф від 17 000 до 68 340 гривень, виправні роботи строком до двох років або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Як безпечно смажити шашлики на природі

Щоб відпочинок був безпечним і не призвів до порушення закону, фахівці радять розпалювати вогонь лише у спеціально облаштованих місцях — мангалах або на бетонованих майданчиках. Поряд необхідно мати воду, пісок або вогнегасник.

Не слід розпалювати багаття безпосередньо на землі чи в сухій траві, залишати його без нагляду, а після завершення приготування їжі потрібно повністю загасити вогонь.

Відпочинок на природі: що варто пам’ятати

Дотримання правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі допоможе уникнути штрафів, пожеж та інших небезпечних наслідків. Перед розпалюванням багаття варто переконатися, що це дозволено у вибраному місці, а також подбати про засоби для швидкого гасіння вогню.

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