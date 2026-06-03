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Україна отримала запрошення на саміт НАТО, а партнери готують нові внески для посилення ППО — Зеленський

21:53, 3 червня 2026
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Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала запрошення на саміт НАТО, а партнери у червні оголосять нові внески до програми PURL для посилення протиповітряної та протиракетної оборони.
Україна отримала запрошення на саміт НАТО, а партнери готують нові внески для посилення ППО — Зеленський
фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Києві відбулося засідання Ради Україна – НАТО за участю Генерального секретаря НАТО Марка Рютте та послів усіх держав-членів Альянсу.

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За словами глави держави, проведення зустрічі саме в українській столиці стало важливим політичним сигналом підтримки України після спроб Росії залякати іноземні дипломатичні представництва та змусити партнерів скоротити свою присутність в Україні.

Зеленський зазначив, що одним із ключових питань переговорів стало посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Він повідомив, що партнери вже ухвалили рішення про нові внески до програми PURL, які мають надійти у червні.

Президент також наголосив на необхідності прискорення роботи над створенням власної європейської системи протиракетної оборони та виробництва відповідних ракет. За його словами, Європа має як технологічні, так і виробничі можливості для реалізації такого проєкту, однак потребує швидких політичних рішень.

Володимир Зеленський подякував країнам, які підтримують цей напрямок, зокрема Франції, Норвегії, Німеччині, Данії, Швеції та Італії.

Окремо під час зустрічі обговорювалася підготовка до майбутнього саміту НАТО. Президент повідомив, що Україна отримала запрошення до участі в заході та буде представлена на ньому. За його словами, одним із практичних результатів саміту може стати подальше посилення протиракетного захисту України.

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НАТО Україна Володимир Зеленський

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