З якого віку українці належать до осіб похилого віку та коли можуть вийти на пенсію

Громадяни, яким виповнилося 58 років і 6 місяців, уже належать до категорії осіб похилого віку.

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В Україні особами похилого віку вважаються не лише громадяни, які досягли пенсійного віку, а й ті, кому до його настання залишилося не більше ніж півтора року.

Оскільки загальний пенсійний вік в Україні становить 60 років, до категорії осіб похилого віку належать громадяни віком від 58 років і 6 місяців й більше, нагадує Держпраці.

Водночас право на пенсію залежить не лише від віку, а й від наявності необхідного страхового стажу. У 2026 році вийти на пенсію можна у 60, 63 або 65 років залежно від кількості років страхового стажу.

Так, для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу. Якщо стажу менше, право на пенсію виникає у 63 роки за наявності від 23 до 33 років стажу.

Громадяни, які мають від 15 до 23 років страхового стажу, зможуть оформити пенсію після досягнення 65-річного віку.

Якщо ж особа не має мінімально необхідних 15 років страхового стажу, у такому випадку може бути призначена державна соціальна допомога відповідно до законодавства.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, за яких умов можна вийти на пенсію у 50 років.

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