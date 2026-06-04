  1. В Україні

З якого віку українці належать до осіб похилого віку та коли можуть вийти на пенсію

09:42, 4 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Громадяни, яким виповнилося 58 років і 6 місяців, уже належать до категорії осіб похилого віку.
З якого віку українці належать до осіб похилого віку та коли можуть вийти на пенсію
фото: Pinterest
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні особами похилого віку вважаються не лише громадяни, які досягли пенсійного віку, а й ті, кому до його настання залишилося не більше ніж півтора року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Оскільки загальний пенсійний вік в Україні становить 60 років, до категорії осіб похилого віку належать громадяни віком від 58 років і 6 місяців й більше, нагадує Держпраці.

Водночас право на пенсію залежить не лише від віку, а й від наявності необхідного страхового стажу. У 2026 році вийти на пенсію можна у 60, 63 або 65 років залежно від кількості років страхового стажу.

Так, для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу. Якщо стажу менше, право на пенсію виникає у 63 роки за наявності від 23 до 33 років стажу.

Громадяни, які мають від 15 до 23 років страхового стажу, зможуть оформити пенсію після досягнення 65-річного віку.

Якщо ж особа не має мінімально необхідних 15 років страхового стажу, у такому випадку може бути призначена державна соціальна допомога відповідно до законодавства.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, за яких умов можна вийти на пенсію у 50 років. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Україна пенсія пенсія в Україні

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Слідчого виправдали у справі про хабар у 4 тисячі гривень через брак доказів: Верховний Суд залишив рішення без змін

Верховний Суд розглянув скаргу прокуратури на виправдання слідчого поліції, якого підозрювали в одержанні неправомірної вигоди.

У Вищій раді правосуддя відреагували на втручання у діяльність судді від імені члена ВРП Юлії Бокової

Ім’я члена ВРП Юлії Бокової використали з метою втручання в діяльність судді Анатолія Васяновича.

ВРП залишила без розгляду подання про звільнення Олександра Боярського з посади судді

ВРП зазначила, що повноваження судді є припиненими у зв'язку із набранням законної сили вироку суду.

Самогубство військового і одноразова допомога у 15 млн гривень: коли суди стають на бік родини

Самогубство військовослужбовця належить до найбільш складних категорій спорів щодо отримання одноразової грошової допомоги.

ТОП-5 рішень Верховного Суду, які змінюють податкові та корпоративні правила для бізнесу

Верховний Суд у нових рішеннях уточнив підходи до оподаткування, доведення реальності господарських операцій, правонаступництва компаній та корпоративного управління.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]