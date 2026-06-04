Проводив заняття російською мовою: у Києві тренера дитячої спортивної секції оштрафували на 5100 грн

Тренер проводив дитячі заняття та надавав інформацію про тренування недержавною мовою, що стало підставою для накладення штрафу.

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Мовне законодавство поширюється не лише на державні установи, заклади освіти чи сферу обслуговування, а й на спортивні секції, де працюють із дітьми. Саме через використання недержавної мови під час тренувань та спілкування з батьками тренер однієї зі спортивних секцій у Києві отримав штраф.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська застосувала адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 5100 гривень до тренера однієї зі спортивних секцій у Києві за порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Йдеться про використання недержавної мови під час проведення дитячих тренувань, а також під час надання інформації про графік занять, вартість тренувань, спортивне екіпірування та порядок проведення занять.

За результатами перевірки представник Уповноваженої склав протокол про адміністративне правопорушення, після чого було винесено постанову про накладення штрафу.

«Неприпустимо, коли такі речі відбуваються у дитячих спортивних секціях. Тренер, який працює з дітьми, впливає не лише на їхню фізичну підготовку, а також на середовище, цінності та модель поведінки», — наголосив представник Уповноваженої Ігор Спірідонов.

Він також зазначив, що професійні спортивні досягнення та багаторічний тренерський досвід порушника не звільняють його від обов’язку дотримуватися вимог законодавства щодо застосування державної мови під час виконання професійних обов’язків.

Відповідно до законодавства, постанова про накладення адміністративного стягнення може бути виконана добровільно у визначений строк. У разі несплати штрафу матеріали передаються до органів державної виконавчої служби для примусового стягнення.

За повторне протягом року порушення вимог мовного законодавства передбачено штраф у розмірі від 8500 до 11 900 гривень.

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