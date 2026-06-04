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Шашлыки могут обойтись в сумму 68 тысяч гривен: за что штрафуют украинцев во время пикников

11:46, 4 июня 2026
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Где нельзя жарить шашлыки и когда за костер грозит уголовная ответственность
Шашлыки могут обойтись в сумму 68 тысяч гривен: за что штрафуют украинцев во время пикников
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С наступлением лета украинцы все чаще отправляются на пикники и отдых на природе. В то же время перед тем, как разводить костер или готовить шашлыки, стоит убедиться, что это не противоречит требованиям пожарной безопасности, ведь за нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

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Где запрещено жарить шашлыки и разводить костры

В частности, разводить костры запрещено в лесах в период высокой пожарной опасности вне специально отведенных мест, на территориях природно-заповедного фонда, ближе чем в 30 метрах от зданий и сооружений, а также во дворах, парках и скверах, если там не оборудованы специальные места для этого. Запрет также распространяется на другие территории, определенные законодательством.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил пожарной безопасности

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. В частности, за нарушение правил в лесу гражданам может грозить штраф от 1530 до 4590 гривен, а за нарушение в пределах населенных пунктов — от 340 до 1360 гривен.

Когда за костер может наступить уголовная ответственность

Если из-за неосторожного обращения с огнем возникнет пожар, который причинит значительный имущественный ущерб или нанесет вред здоровью людей, наступает уголовная ответственность. В таком случае возможен штраф от 17 000 до 68 340 гривен, исправительные работы сроком до двух лет либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Как безопасно жарить шашлыки на природе

Чтобы отдых был безопасным и не привел к нарушению закона, специалисты советуют разводить огонь только в специально оборудованных местах — мангалах или на бетонированных площадках. Рядом необходимо иметь воду, песок или огнетушитель.

Не следует разводить костер непосредственно на земле или в сухой траве, оставлять его без присмотра, а после завершения приготовления пищи необходимо полностью потушить огонь.

Отдых на природе: что стоит помнить

Соблюдение правил пожарной безопасности во время отдыха на природе поможет избежать штрафов, пожаров и других опасных последствий. Перед разведением костра стоит убедиться, что это разрешено в выбранном месте, а также позаботиться о средствах для быстрого тушения огня.

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