Григорий Усик: Аудит ГСА должен разграничить полномочия между Администрацией и ВСП

От неудовлетворительной оценки до проверки: ВСП проведет функциональный аудит ГСА.

Сформированная в Украине система судейского управления и самоуправления остается сложной и многоуровневой, что не всегда позволяет ей оперативно и эффективно реагировать на современные вызовы, стоящие перед правосудием. Указанная проблематика непосредственно связана с процессом европейской интеграции Украины. Она, в частности, отражена в Дорожной карте по вопросам верховенства права, которая определяет приоритетные направления изменений и ожидаемые результаты в сфере функционирования судебной власти.

Решение вопросов зависимости отдельных элементов судебного управления от политической власти и дублирования между органами рассматривается как один из ключевых элементов дальнейшего реформирования судебной системы. Речь идет не только о повышении эффективности управления, но и об укреплении независимости правосудия в соответствии с европейскими стандартами.

Аудит ГСА

Высший совет правосудия готовится к проведению масштабного функционального аудита Государственной судебной администрации Украины, который запланирован на второй квартал 2026 года. О соответствующих намерениях шла речь во время рабочей встречи Председателя ВСП Григория Усика с представителями европейского проекта «Содействие приближению Украины к ЕС в сфере верховенства права» (3*E4U).

Ожидается, что аудит станет важным этапом оценки эффективности деятельности Государственной судебной администрации, в частности в части управления ресурсами, организационной структуры и обеспечения функционирования судебной системы. К процессу планируется привлечь двух международных экспертов и одного национального эксперта, что будет способствовать эффективной работе аудиторской группы.

Роль украинского эксперта в аудиторской группе будет заключаться в предоставлении международным экспертам необходимой информации, содействии в поиске ответов в сотрудничестве с международными коллегами и помощи в понимании особенностей функционирования украинской системы.

Результаты аудита могут стать основой для дальнейших управленческих решений и реформ, направленных на повышение эффективности и прозрачности работы судебной системы Украины.

Стоит заметить, что вопрос функционального аудита ГСА приобрел особую остроту после того, как на ХХ съезде судей Украины работа Администрации была официально признана неудовлетворительной. Такая оценка со стороны делегатов съезда запустила процесс пересмотра эффективности органа, подтвердив наличие проблем в обеспечении деятельности судов.

Эффективность и устранение дублирования

Как уже отмечалось, проведение аудита является одним из ключевых мероприятий Дорожной карты по вопросам верховенства права, за реализацию которого ответственен ВСП. По словам Григория Усика, результаты проверки должны стать базой для:

четкого разграничения компетенций между ГСА и ВСП;

устранения дублирования функций;

оптимизации структуры ГСА и ее территориальных управлений;

совершенствования процедур распределения бюджетных средств в судебной системе.

Международная поддержка

Менеджер Проекта 3*E4U Йоханнес Уль высоко оценил динамику выполнения Высшим советом правосудия предыдущих задач, предусмотренных Дорожной картой по вопросам верховенства права. Он заверил, что европейская сторона с уважением относится к требованиям ВСП и готова в дальнейшем поддерживать усилия Украины на пути к вступлению в ЕС.

Руководитель команды юридических и политических консультантов Проекта Артем Шаипов подтвердил, что Проект предоставит Высшему совету правосудия все необходимые документы для подтверждения профессиональной компетентности национального кандидата в состав аудиторской команды.

Функциональный аудит ГСА — это не просто проверка, а часть глобальной реформы, направленной на создание прозрачной и эффективной системы судебного управления. Результаты аудита будут непосредственно влиять на то, как будут распределяться финансы в судах и насколько независимой будет система администрирования правосудия в Украине.

Автор: Владимир Право

