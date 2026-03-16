За крок до ліквідації: ДСА отримала незадовільну оцінку на ХХ з’їзді суддів України

Фінансовий звіт та недофінансування судів призвели до пропозиції ліквідувати ДСА: делегати ХХ чергового з’їзду суддів офіційно оцінили діяльність судової адміністрації як незадовільну.

Під час ХХ чергового з’їзду суддів України, Державна судова адміністрація вчергове опинилася в епіцентрі подій. Фінансовий звіт адміністрації, і критичне недофінансування судової системи, викликали доволі гостру реакцію делегатів. Судді, які щодня стикаються з відсутністю паперу, непрацюючими сервісами та постійним браком фінансування апаратів, вимагали конкретних кадрових змін.

Незадовільно vs недостатньо

Вперше за довгі роки делегати офіційно визнали роботу ДСА незадовільною. До цього, 19 вересня 2024 року на першому етапі ХХ з’їзду, делегати визнавали роботу Державної судової адміністрації недостатньою щодо представництва судів у відносинах із Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України, так само як і на попередніх з’їздах 12 січня 2023 року, 11 березня 2021 року та 30 жовтня 2019 року.

Проєкт рішення ХХ з’їзду за 10-12 березня щодо стану незалежності суддів у контексті виконання Дорожньої карти з питань верховенства права Плану для Ukraine Facility та євроінтеграційного курсу України містив пункти 6.1 та 6.2, що передбачали висловлення недовіри голові ДСА Максиму Пампурі та ініціювання перед ВРП питання про його звільнення і ліквідацію ДСА як такої. Попри те, що в останній момент пункти про ліквідацію інституції та негайне звільнення її очільника були виключені з фінального тексту рішення, дискусії з цього приводи були досить гострі.

Цифри звіту проти реальності без світла і паперу

Під час виступу голови ДСА були оприлюднені цифри, які мали б свідчити про стабільність, але для суддів вони стали підтвердженням критичної відсутності фінансування. У 2025 році при реальній потребі у 36,3 млрд грн система отримала лише 22,1 млрд грн. Адміністрація прозвітувала, що 90% цих коштів пішли на зарплати. Цифри зі звіту стали противагою реальності, де апарати судів працюють за мізерні кошти, а господарські витрати, такі як папір, марки, конверти, світло, забезпечуються за залишковим принципом. Делегати прямо заявляли, що такий стан фінансування становить загрозу самому функціонуванню судової влади як окремої гілки.

Безпечна робота судів також обговорювалась під час з’їзду. Попри регулярні звіти ДСА про виділення коштів, реальний стан захисних споруд у багатьох місцевих судах є незадовільним. Замість повноцінних укриттів громадяни та працівники апарату часто змушені використовувати пристосовані підвальні приміщення без належної вентиляції, запасних виходів та засобів зв'язку.

Ба більше, не дивлячись на заяви ДСА про ріст середньої зарплати на 4 400 грн, реальні виплати працівникам апаратів у багатьох регіонах ледве покривають вартість проїзду до місця роботи. Це призводить до масового звільнення кваліфікованих кадрів — секретарів засідань, помічників, що фактично паралізує розгляд справ

З’їзд окремо висунув вимогу включити суди до переліку об’єктів критичної інфраструктури. ДСА за 4 роки війни не забезпечила всі суди генераторами та у достатній кількості, що робить правосуддя заручником блекаутів.

Делегати з’їзду ухвалили рішення звернутися до Верховної Ради України із вимогою припинити практику використання заниженого розміру прожиткового мінімуму — 2102 грн — під час розрахунку посадових окладів суддів. На думку делегатів, застосування такого показника призводить до викривлення механізму оплати праці та фактичного недофінансування судової влади. При цьому, ДСА, замість того щоб ініціювати зміни, продовжує працювати за «стандартними» нормативами, які звужують конституційні гарантії справедливої оплати праці.

Пункти 6.1 та 6.2: чому ліквідацію ДСА відклали

Навколо пунктів 6.1 та 6.2 проєкту рішення розгорілася тривала дискусія. Аргументи за прийняття рішення про висловлення недовіри голові ДСА базувались на тому, що адміністрація перетворилася на управлінську надбудову, яка не вирішує системні проблеми судової влади, водночас споживаючи значні бюджетні ресурси.

У ході обговорення делегати також пропонували доповнити проєкт рішення конкретними підставами для висловлення недовіри, зокрема переліком претензій до діяльності керівництва ДСА. Окрім цього, звучали ініціативи створити механізм відкликання членів адміністрації, які, на думку суддів, недостатньо реагують на проблеми фінансування судової системи.

Під час дискусії також звучали застереження проти поспішних кадрових рішень, адже частина роботи ДСА здійснюється в умовах війни та обмеженого фінансування.

Завершальним етапом обговорення на з’їзді стала заява автора спірних ініціатив про виключення з підсумкового рішення пунктів щодо висловлення недовіри керівнику ДСА та ініціативу про ліквідацію Державної судової адміністрації України. Проте це не було рішенням, яке залишить все «на своїх місцях». З’їзд просто відклав звернення до Вищої ради правосуддя з проханням розглянути відповідальність окремих посадовців ДСА, для того щоб підготуватись більш детально і прописати механізми вирішення проблемного питання більш виважено.

Делегати чітко дали зрозуміти, що кредит довіри вичерпано, а фундамент для змін вже закладено. Оскільки судді визнали роботу ДСА незадовільною, це вже є юридичною підставою для подальших кадрових висновків ВРП. Судова система працює на межі можливостей, якщо ДСА не здатна забезпечити елементарні потреби, такі як світло, папір, зарплати апарату та безпечні укриття, то система потребує змін.

