Керівник не виплачує зарплату: коли загрожує штраф до 17 тисяч грн і кримінальна відповідальність

Затримка зарплати у 2026 році: відповідальність роботодавця, штрафи та права працівників.

Невиплата або затримка заробітної плати є порушенням трудових прав працівника. Законодавство гарантує кожному працівнику право на оплату праці відповідно до умов трудового договору та колективної угоди, а роботодавець не може самостійно погіршувати умови оплати праці.

Заробітна плата має виплачуватися у першочерговому порядку. Тобто спочатку роботодавець зобов’язаний розрахуватися з працівниками, а вже після цього здійснювати інші платежі.

Що вважається заборгованістю по зарплаті

Заборгованістю вважається заробітна плата, яку працівнику не виплатили до кінця місяця, у якому вона мала бути виплачена. До суми боргу входять усі нарахування, окрім обов’язкових утримань — податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

Такі гарантії поширюються на всі категорії працівників — штатних співробітників, сумісників, працівників за договором, а також на звільнених осіб, яким роботодавець не провів остаточний розрахунок.

Який штраф загрожує роботодавцю за затримку зарплати

За порушення строків виплати зарплати або виплату її не в повному обсязі для роботодавця передбачена адміністративна відповідальність. За перше порушення штраф становить від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 510 до 1700 гривень.

Якщо ж порушення повторюється протягом року або стосується неповнолітнього працівника, вагітної жінки, одинокої матері чи батька, а також особи, яка виховує дитину до 14 років або дитину з інвалідністю, штраф зростає — від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 1700 до 5100 гривень.

Коли за невиплату зарплати настає кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність може настати у випадку безпідставної невиплати заробітної плати понад один місяць, якщо це було зроблено керівником умисно. У такому разі закон передбачає штраф від 8500 до 17 000 гривень, виправні роботи строком до двох років або пробаційний нагляд до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Куди звертатися, якщо роботодавець не виплачує зарплату

У разі невиплати зарплати працівник може звернутися безпосередньо до роботодавця з вимогою погасити заборгованість. Також можна подати скаргу до Державної служби України з питань праці, яка має право провести перевірку та вимагати усунення порушень.

Крім того, працівник може звернутися до суду для стягнення заборгованості із заробітної плати.

