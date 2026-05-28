  1. В Україні

Керівник не виплачує зарплату: коли загрожує штраф до 17 тисяч грн і кримінальна відповідальність

18:47, 28 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Затримка зарплати у 2026 році: відповідальність роботодавця, штрафи та права працівників.
Керівник не виплачує зарплату: коли загрожує штраф до 17 тисяч грн і кримінальна відповідальність
Фото: shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Невиплата або затримка заробітної плати є порушенням трудових прав працівника. Законодавство гарантує кожному працівнику право на оплату праці відповідно до умов трудового договору та колективної угоди, а роботодавець не може самостійно погіршувати умови оплати праці.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Заробітна плата має виплачуватися у першочерговому порядку. Тобто спочатку роботодавець зобов’язаний розрахуватися з працівниками, а вже після цього здійснювати інші платежі.

Що вважається заборгованістю по зарплаті

Заборгованістю вважається заробітна плата, яку працівнику не виплатили до кінця місяця, у якому вона мала бути виплачена. До суми боргу входять усі нарахування, окрім обов’язкових утримань — податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

Такі гарантії поширюються на всі категорії працівників — штатних співробітників, сумісників, працівників за договором, а також на звільнених осіб, яким роботодавець не провів остаточний розрахунок.

Який штраф загрожує роботодавцю за затримку зарплати

За порушення строків виплати зарплати або виплату її не в повному обсязі для роботодавця передбачена адміністративна відповідальність. За перше порушення штраф становить від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 510 до 1700 гривень.

Якщо ж порушення повторюється протягом року або стосується неповнолітнього працівника, вагітної жінки, одинокої матері чи батька, а також особи, яка виховує дитину до 14 років або дитину з інвалідністю, штраф зростає — від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 1700 до 5100 гривень.

Коли за невиплату зарплати настає кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність може настати у випадку безпідставної невиплати заробітної плати понад один місяць, якщо це було зроблено керівником умисно. У такому разі закон передбачає штраф від 8500 до 17 000 гривень, виправні роботи строком до двох років або пробаційний нагляд до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Куди звертатися, якщо роботодавець не виплачує зарплату

У разі невиплати зарплати працівник може звернутися безпосередньо до роботодавця з вимогою погасити заборгованість. Також можна подати скаргу до Державної служби України з питань праці, яка має право провести перевірку та вимагати усунення порушень.

Крім того, працівник може звернутися до суду для стягнення заборгованості із заробітної плати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші зарплата штраф трудові відносини

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд зобов’язав клієнта банку повернути понад 7,4 тисяч євро, помилково зарахованих через збій системи

Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення з клієнта банку понад 7,4 тис. євро, помилково зарахованих через збій банківської системи.

Ратифікація Угоди про позику: хто насправді повертатиме 90 млрд євро кредиту ЄС

Об’єднання Угоди про позику та Меморандуму в один пакет змусило парламент ратифікувати не лише кредит, а й обов’язкові ПДВ на посилки та нові податки для ФОП.

Окупація міста не звільняє роботодавця від обов’язку платити зарплату: позиція Верховного Суду

ВС зазначив, що окупація та бойові дії не звільняють роботодавця від обов’язку провести повний розрахунок із працівником, якщо трудовий договір не був призупинений.

Співвласники ризикують отримати нові борги і штрафи: законопроєкт про житловий фонд розкритикували

У зауваженнях до законопроєкту йдеться про ризики для ОСББ та можливе ускладнення самостійного управління будинками.

Голова ВС Станіслав Кравченко: господарські суди стали важливим елементом економічної стабільності України

У Києві стартувала міжнародна конференція до 35-річчя господарських судів України.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]