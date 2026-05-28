Чи обмежать користування електросамокатами для дітей: у Раді доопрацьовують нові правила

Депутати планують додатково опрацювати правила користування електросамокатами для неповнолітніх після дискусії з МВС та Нацполіцією.

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури під час засідання розглянув підготовлений до другого читання законопроєкт №3023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів)». Остаточне рішення щодо документа депутати вирішили ухвалити на наступному засіданні Комітету.

Під час обговорення народні депутати поставили запитання представникам Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, які стосувалися насамперед умов користування персональним легким електротранспортом дітьми та неповнолітніми.

Які обмеження для електросамокатів та неповнолітніх обговорювали депутати

Зокрема, учасники засідання обговорювали можливість встановлення вікових обмежень, питання дозволу або заборони руху електросамокатів та іншого легкого електротранспорту по тротуарах, велосипедних доріжках, узбіччях та проїзній частині, а також відповідальність за порушення Правил дорожнього руху.

Окрему увагу депутати приділили необхідності інформаційних та освітніх заходів для неповнолітніх користувачів електросамокатів. У Комітеті наголосили на важливості формування базових навичок безпечної поведінки на дорозі на тлі зростання кількості ДТП за участю такого транспорту.

Під час засідання членам Комітету надали узгоджену позицію МВС та Національної поліції щодо законопроєкту. У підсумку депутати вирішили додатково опрацювати пропозиції відомств на засіданні підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті.

Що передбачає законопроєкт №3023 про електросамокати

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що законопроєкт №3023, підготовлений до другого читання, має вперше на рівні закону врегулювати статус персонального легкого електротранспорту та його користувачів.

Документ пропонує внести зміни до Закону України «Про дорожній рух» та запровадити окреме поняття — «користувачі персонального легкого електротранспорту». Йдеться про осіб, які пересуваються на одно-, дво- або триколісних електричних транспортних засобах, за винятком інвалідних колясок та електровелосипедів.

Законопроєкт передбачає, що користувачам електросамокатів та іншого легкого електротранспорту дозволять рухатися велосипедними доріжками, а за їх відсутності — узбіччям або краєм проїзної частини дороги у напрямку транспортного потоку.

Для цієї категорії учасників дорожнього руху пропонується встановити низку обов’язків. Зокрема, йдеться про використання технічно справного транспорту, наявність світлоповертачів, обов’язкове використання ліхтаря у темну пору доби, заборону користування телефоном під час руху та керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Також передбачено заборону перевезення пасажирів, якщо така можливість прямо не передбачена конструкцією транспортного засобу.

Крім того, законопроєкт пропонує поширити на користувачів електротранспорту адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху за аналогією з відповідальністю, встановленою для велосипедистів і пішоходів у відповідних статтях КУпАП.

Чому законопроєкт про електросамокати досі не ухвалили

Законопроєкт №3023 був зареєстрований у Верховній Раді ще у 2020 році. У вересні того ж року парламент ухвалив його за основу, однак документ досі не прийнято остаточно.

На тлі затягування розгляду документа в Україні продовжує зростати кількість електросамокатів та іншого персонального легкого електротранспорту, а також ДТП за їх участю.

За даними, які раніше наводила «Судово-юридична газета», лише у 2025 році в Україні було зафіксовано 845 дорожньо-транспортних пригод за участю такого транспорту. У цих аваріях загинули 19 людей, ще 912 отримали травми.

Чи буде сертифікація електросамокатів в Україні

Раніше у матеріалі «Судово-юридичної газети» порушувалося питання можливого запровадження для електросамокатів технічного контролю — за аналогією з автомобілями.

Однак у Міністерстві розвитку громад та територій України повідомили, що найближчим часом персональний легкий електротранспорт не підлягатиме обов’язковій сертифікації як повноцінний колісний транспортний засіб.

Після публікації матеріалу щодо можливого запровадження сертифікації електротранспорту на сайті Кабінету Міністрів була зареєстрована петиція про обов’язкову сертифікацію електросамокатів та впровадження курсів для їх користувачів.

Судова практика щодо електросамокатів в Україні

Водночас українські суди дедалі частіше розглядають електросамокати як джерело підвищеної небезпеки.

Так, у справі №522/21504/25 Одеський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким водія прокатного електросамоката Jet оштрафували на 17 тисяч грн та позбавили права керування транспортними засобами строком на один рік за керування у стані алкогольного сп’яніння.

Суд зазначив, що електросамокат є транспортним засобом незалежно від потужності двигуна, а заборона керування у стані сп’яніння поширюється на всіх учасників дорожнього руху.

В іншій справі №295/18660/25 Богунський районний суд Житомира розглядав цивільний позов щодо ДТП між електросамокатом Jet та автомобілем Nissan Leaf. Суд визнав використання електросамоката діяльністю, що створює джерело підвищеної небезпеки, та стягнув з водія самоката 23 тисячі грн матеріальної та 3 тисячі грн моральної шкоди на користь власника автомобіля.

