Верховний Суд зобов’язав клієнта банку повернути понад 7,4 тисяч євро, помилково зарахованих через збій системи

Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення з клієнта банку понад 7,4 тис. євро, помилково зарахованих через збій банківської системи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув спір між банком та клієнтом банку щодо повернення коштів, які були помилково зараховані на рахунок унаслідок технічного збою процесингової системи.

Обставини справи

Між сторонами було укладено договір банківського обслуговування та відкрито клієнту картковий рахунок у євро з платіжною карткою Visa. 24 вересня 2022 року на рахунок надійшли міжнародні перекази в валюті малагасійський аріарі (MGA), однак під час конвертації в євро в процесинговому центрі банку сталася технічна помилка. Через неправильно встановлений параметр замість 75,52 євро на рахунок відповідача було зараховано 7 552,10 євро. Після виявлення помилки банк провів коригування операцій, що спричинило утворення технічного (несанкціонованого) овердрафту, однак клієнт кошти добровільно не повернув.

Банк наполягав, що кошти зараховані помилково і підлягають поверненню як безпідставно набуті. Клієнт заперечував, посилаючись на договірні відносини та право розпоряджатися коштами як власними, а також стверджував, що підстав для застосування норм про безпідставне збагачення немає.

Суд першої інстанції задовольнив позов банку та стягнув з відповідача 7 445,60 євро як безпідставно набуті кошти, відмовивши у зустрічному позові клієнта. Суд виходив із того, що кошти були помилково зараховані через технічний збій у банківській системі та підлягають поверненню за ст. 1212 ЦК України. Апеляційний суд залишив це рішення без змін, погодившись, що висновки першої інстанції є законними та обґрунтованими, а підстав для скасування немає.

Не погодившись з таким рішенням клієнт банку в особі представника подав касаційну скаргу.

Мотиви, з яких виходив Верховний Суд

Верховний Суд, залишаючи касаційну скаргу без задоволення, встановив, що відповідно до частини першої та другої статті 1212 ЦК України, особа зобов’язана повернути безпідставно набуте майно, якщо воно отримане без достатньої правової підстави, у тому числі незалежно від того, чи стало таке набуття наслідком дій набувача, інших осіб або технічної помилки.

Суд також застосував правові висновки Великої Палати Верховного Суду, згідно з яких інститут безпідставного збагачення застосовується у випадках, коли майно набуте поза межами правової підстави, а наявність договору сама по собі не легалізує помилково зараховані кошти.

Таким чином, Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про те, що отримані кошти є безпідставно набутими, оскільки їх зарахування відбулося внаслідок рахункової помилки в банківському програмному забезпеченні, через що фактична сума переказів у розмірі 307 423,49 MGA була помилково відображена у стократному розмірі. Суд зазначив, що у клієнта відсутні правові підстави для збереження надлишково зарахованих коштів, а сама технічна помилка призвела до збільшення доступного залишку на рахунку та виникнення технічного (несанкціонованого) овердрафту. Водночас встановлено, що отримані кошти добровільно повернуті не були, попри вимоги банку.

Суд зазначив, що для виникнення зобов’язання з безпідставного збагачення необхідно встановити три умови — набуття майна, його набуття за рахунок іншої особи та відсутність правової підстави. У цій справі всі ці умови були наявні.

Також Верховний Суд підкреслив, що навіть існування договірних відносин між сторонами не виключає застосування статті 1212 ЦК України, якщо конкретне отримання коштів не ґрунтується на умовах договору.

Верховний Суд дійшов висновку, що рішення судів попередніх інстанцій є законними й обґрунтованими, оскільки спірні кошти були отримані без достатньої правової підстави та підлягають поверненню як безпідставно набуті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.