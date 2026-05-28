Верховный Суд обязал клиента банка вернуть более 7,4 тысячи евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя системы

Верховный Суд оставил в силе решение о взыскании с клиента банка более 7,4 тыс. евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя банковской системы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел спор между банком и клиентом банка относительно возврата средств, которые были ошибочно зачислены на счет вследствие технического сбоя процессинговой системы.

Обстоятельства дела

Между сторонами был заключен договор банковского обслуживания и открыт клиенту карточный счет в евро с платежной картой Visa. 24 сентября 2022 года на счет поступили международные переводы в валюте малагасийский ариари (MGA), однако при конвертации в евро в процессинговом центре банка произошла техническая ошибка. Из-за неправильно установленного параметра вместо 75,52 евро на счет ответчика было зачислено 7 552,10 евро. После обнаружения ошибки банк провел корректировку операций, что привело к образованию технического (несанкционированного) овердрафта, однако клиент средства добровольно не вернул.

Банк настаивал, что средства зачислены ошибочно и подлежат возврату как безосновательно приобретенные. Клиент возражал, ссылаясь на договорные отношения и право распоряжаться средствами как собственными, а также утверждал, что оснований для применения норм о неосновательном обогащении нет.

Суд первой инстанции удовлетворил иск банка и взыскал с ответчика 7 445,60 евро как безосновательно приобретенные средства, отказав в встречном иске клиента. Суд исходил из того, что средства были ошибочно зачислены из-за технического сбоя в банковской системе и подлежат возврату по ст. 1212 Гражданского кодекса Украины. Апелляционный суд оставил это решение без изменений, согласившись, что выводы первой инстанции являются законными и обоснованными, а оснований для отмены нет.

Не согласившись с таким решением, клиент банка в лице представителя подал кассационную жалобу.

Мотивы, из которых исходил Верховный Суд

Верховный Суд, оставляя кассационную жалобу без удовлетворения, установил, что согласно части первой и второй статьи 1212 Гражданского кодекса Украины, лицо обязано вернуть безосновательно приобретенное имущество, если оно получено без достаточного правового основания, в том числе независимо от того, стало ли такое приобретение следствием действий приобретателя, других лиц или технической ошибки.

Суд также применил правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, согласно которым институт неосновательного обогащения применяется в случаях, когда имущество приобретено вне пределов правового основания, а наличие договора само по себе не легализует ошибочно зачисленные средства.

Таким образом, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что полученные средства являются безосновательно приобретенными, поскольку их зачисление произошло вследствие счетной ошибки в банковском программном обеспечении, из-за чего фактическая сумма переводов в размере 307 423,49 MGA была ошибочно отражена в стократном размере. Суд указал, что у клиента отсутствуют правовые основания для сохранения излишне зачисленных средств, а сама техническая ошибка привела к увеличению доступного остатка на счете и возникновению технического (несанкционированного) овердрафта. Вместе с тем установлено, что полученные средства добровольно возвращены не были, несмотря на требования банка.

Суд отметил, что для возникновения обязательства из неосновательного обогащения необходимо установить три условия — приобретение имущества, его приобретение за счет другого лица и отсутствие правового основания. В данном деле все эти условия были налицо.

Также Верховный Суд подчеркнул, что даже наличие договорных отношений между сторонами не исключает применения статьи 1212 Гражданского кодекса Украины, если конкретное получение средств не основано на условиях договора.

Верховный Суд пришел к выводу, что решения судов предыдущих инстанций являются законными и обоснованными, поскольку спорные средства были получены без достаточного правового основания и подлежат возврату как безосновательно приобретенные.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.