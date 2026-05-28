Нацкомісія не погодила законопроєкт про торгівлю квотами на викиди парникових газів

Комісія наполягає, що оператор ринку квот повинен мати ліцензію та працювати під наглядом регулятора — так само як звичайні ринки капіталу.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що не підтримує законопроєкт Мінекономіки про торгівлю квотами на викиди парникових газів.

Там підкреслюють, запропонована редакція не відповідає стандартам Європейського Союзу.

«Головна розбіжність — в ЄС квоти можна вільно купувати й продавати з першого ж дня. Натомість у документі пропонують запустити повноцінну торгівлю лише на другому та третьому етапах роботи системи. На думку Комісії, це не відповідає підходам, закладеним у рамках найбільшої системи торгівлі викидами EU ETS та Директиви про ринки фінансових інструментів MiFID II», - йдеться у заяві.

Також Комісія наполягає, що оператор ринку квот повинен мати ліцензію та працювати під наглядом регулятора — так само як звичайні ринки капіталу. Інакше Комісія просто не зможе контролювати торги.

«Насамкінець є застереження до зам’яких штрафів: від 17 до 51 тисячі гривень за маніпуляції та від 34 до 85 тисяч — за інсайдерську торгівлю.

Для порівняння, на звичайних ринках капіталу за такі ж порушення штрафують на суми до 81 мільйона гривень для людей і до 243 мільйонів — для компаній. В ЄС планки ще вищі. У Комісії впевнені, що такі низькі санкції просто не зупинять зловмисників.

Через усі ці недоліки документ повернули на доопрацювання. Якщо в Міністерстві врахують усі застереження, Комісія готова підтримати законопроєкт», - додали у Комісії.

