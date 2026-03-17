Григорій Усик: Аудит ДСА має розмежувати повноваження між Адміністрацією та ВРП

Від незадовільної оцінки до перевірки: ВРП проведе функціональний аудит ДСА.

Сформована в Україні система суддівського врядування та самоврядування залишається складною та багаторівневою, що не завжди дозволяє їй оперативно й ефективно реагувати на сучасні виклики, які стоять перед правосуддям. Зазначена проблематика безпосередньо пов’язана з процесом європейської інтеграції України. Вона, зокрема, відображена у Дорожній карті з питань верховенства права, яка визначає пріоритетні напрями змін та очікувані результати у сфері функціонування судової влади.

Вирішення питань залежності окремих елементів судового врядування від політичної влади та дублювання між органами розглядається як один із ключових елементів подальшого реформування судової системи. Йдеться не лише про підвищення ефективності управління, а й про зміцнення незалежності правосуддя відповідно до європейських стандартів.

Аудит ДСА

Вища рада правосуддя готується до проведення масштабного функціонального аудиту Державної судової адміністрації України, який заплановано на другий квартал 2026 року. Про відповідні наміри йшлося під час робочої зустрічі Голови ВРП Григорія Усика з представниками європейського проєкту «Сприяння наближенню України до ЄС у сфері верховенства права» (3*E4U).

Очікується, що аудит стане важливим етапом оцінки ефективності діяльності Державної судової адміністрації, зокрема в частині управління ресурсами, організаційної структури та забезпечення функціонування судової системи. До процесу планується залучити двох міжнародних експертів та одного національного експерта, що сприятиме ефективній роботі аудиторської групи.

Роль українського експерта в аудиторській групі полягатиме в наданні міжнародним експертам необхідної інформації, сприянні у пошуку відповідей у співпраці з міжнародними колегами та допомозі в розумінні особливостей функціонування української системи.

Результати аудиту можуть стати основою для подальших управлінських рішень і реформ, спрямованих на підвищення ефективності та прозорості роботи судової системи України.

Варто зауважити, що питання функціонального аудиту ДСА набуло особливої гостроти після того, як на ХХ з’їзді суддів України робота Адміністрації була офіційно визнана незадовільною. Така оцінка з боку делегатів з’їзду запустила процес перегляду ефективності органу, підтвердивши наявність проблем у забезпеченні діяльності судів.

Ефективність та усунення дублювання

Як вже зазначалося, проведення аудиту є одним із ключових заходів Дорожньої карти з питань верховенства права, за реалізацію якого відповідальна ВРП. За словами Григорія Усика, результати перевірки мають стати базою для:

чіткого розмежування компетенцій між ДСА та ВРП;

усунення дублювання функцій;

оптимізації структури ДСА та її територіальних управлінь;

удосконалення процедур розподілу бюджетних коштів у судовій системі.

Міжнародна підтримка

Менеджер Проєкту 3*E4U Йоханнес Уль високо оцінив динаміку виконання Вищою радою правосуддя завдань Дорожньої карти. Він запевнив, що європейська сторона з повагою ставиться до вимог ВРП і готова надалі підтримувати зусилля України на шляху до вступу в ЄС.

Керівник команди консультантів Проєкту Артем Шаіпов підтвердив, що ВРП отримає всі необхідні документи для верифікації професійності національного кандидата в аудиторську команду.

Функціональний аудит ДСА — це не просто перевірка, а частина глобальної реформи, спрямованої на створення прозорої та ефективної системи судового врядування. Результати аудиту безпосередньо впливатимуть на те, як розподілятимуться фінанси в судах та наскільки незалежною буде система адміністрування правосуддя в Україні.

Автор: Володимир Право

