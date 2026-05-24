РФ має відповісти за «культурний геноцид» в Україні — МЗС про руйнування спадщини Києва

МЗС України: Росія знищила або пошкодила понад 4 тисячі культурних об’єктів.

Міністерство закордонних справ України заявило, що Російська Федерація має понести відповідальність за руйнування культурної спадщини, які у відомстві кваліфікують як «культурний геноцид».

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО висловила протест і засудила масований ракетно-дроновий удар РФ по Києву в ніч проти 24 травня 2026 року. У заяві йдеться, що атака була спрямована проти історичного та культурного центру української столиці.

У МЗС наголосили, що Росія веде війну не лише проти населення України, а й проти її культури, історичної пам’яті та світової спадщини. Там стверджують, що агресор намагається знищити українську ідентичність шляхом системного ураження культурних, наукових та освітніх інституцій.

Серед установ, які, за даними заяви, зазнали руйнувань або пошкоджень, названо Національний художній музей України, Український дім, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України разом із книгосховищами, Київську оперу, Національну музичну академію України, навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби КНУ ім. Т. Шевченка, Національну філармонію України, Національну бібліотеку імені Ярослава Мудрого та Малу оперу в Києві.

Окремо зазначається, що серйозних руйнувань зазнав Національний музей «Чорнобиль». За інформацією МЗС, унаслідок удару було знищено історичні свідчення та артефакти, пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС. У заяві підкреслюється, що це сталося невдовзі після модернізації музею до 40-х роковин трагедії.

Також у МЗС звернули увагу на те, що атака відбулася після ухвалення у квітні 2026 року рішення 224-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО «40 років Чорнобильської катастрофи: вшанування та винесені уроки». У відомстві назвали це проявом зневаги РФ до міжнародного права та інституцій.

За наведеними даними, станом на зараз Росія знищила або пошкодила 1 783 об’єкти культурної спадщини та 2 540 об’єктів культурної інфраструктури в Україні. У МЗС підкреслюють, що йдеться не про супутні втрати війни, а про цілеспрямовану державну політику, яку характеризують як культурний геноцид.

Україна закликає ЮНЕСКО та держави-члени організації до негайного застосування міжнародних механізмів впливу для зупинення дій Росії. Зокрема, пропонується надати публічну оцінку атаці на Київ, сприяти документуванню пошкоджень, посилити захист культурної спадщини та розглянути питання посилення відповідальності РФ за знищення культурних об’єктів.

«Росія буде притягнута до відповідальності, а всі воєнні злочинці – від замовників у Кремлі до виконавців на місцях – понесуть суворе покарання за замах на українську та світову культуру», – зазначили в МЗС.

