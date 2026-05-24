  1. В Украине

РФ должна ответить за «культурный геноцид» в Украине — МИД о разрушении культурного наследия Киева

21:32, 24 мая 2026
МИД Украины: Россия уничтожила или повредила более 4 тысяч культурных объектов.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что Российская Федерация должна понести ответственность за разрушение культурного наследия, которое в ведомстве квалифицируют как «культурный геноцид».

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО выразила протест и осудила массированный ракетно-дроновый удар РФ по Киеву в ночь на 24 мая 2026 года. В заявлении говорится, что атака была направлена против исторического и культурного центра украинской столицы.

В МИД подчеркнули, что Россия ведет войну не только против населения Украины, но и против ее культуры, исторической памяти и мирового наследия. Там утверждают, что агрессор пытается уничтожить украинскую идентичность путем системного поражения культурных, научных и образовательных институтов.

Среди учреждений, которые, по данным заявления, подверглись разрушениям или повреждениям, названы Национальный художественный музей Украины, Украинский дом, Институт литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины вместе с книгохранилищами, Киевскую оперу, Национальную музыкальную академию Украины, учебно-научный институт публичного управления и государственной службы КНУ им. Т. Шевченко, Национальную филармонию Украины, Национальную библиотеку имени Ярослава Мудрого и Малую оперу в Киеве.

Отдельно отмечается, что серьезных разрушений подвергся Национальный музей «Чернобыль». По информации МИД, в результате удара были уничтожены исторические свидетельства и артефакты, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС. В заявлении подчеркивается, что это произошло вскоре после модернизации музея к 40-й годовщине трагедии.

Также в МИД обратили внимание на то, что атака произошла после принятия в апреле 2026 года решения 224-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО «40 лет Чернобыльской катастрофе: чествование и извлеченные уроки». В ведомстве назвали это проявлением пренебрежения РФ к международному праву и институтам.

По приведенным данным, на данный момент Россия уничтожила или повредила 1 783 объекта культурного наследия и 2 540 объектов культурной инфраструктуры в Украине. В МИД подчеркивают, что речь идет не о сопутствующих потерях войны, а о целенаправленной государственной политике, которую характеризуют как культурный геноцид.

Украина призывает ЮНЕСКО и государства-члены организации к немедленному применению международных механизмов воздействия для прекращения действий России. В частности, предлагается дать публичную оценку атаке на Киев, содействовать документированию повреждений, усилить защиту культурного наследия и рассмотреть вопрос об усилении ответственности РФ за уничтожение культурных объектов.

«Россия будет привлечена к ответственности, а все военные преступники — от заказчиков в Кремле до исполнителей на местах — понесут суровое наказание за покушение на украинскую и мировую культуру», — отметили в МИД.

