  1. В Україні

Квартира у спадок, але без реєстрації – як правильно внести майно до декларації

21:10, 24 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У випадках, коли спадщина ще не оформлена, у декларації враховують юридичний статус майна станом на кінець звітного періоду.
Квартира у спадок, але без реєстрації – як правильно внести майно до декларації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Життєві ситуації з майном інколи бувають складними та заплутаними, особливо коли йдеться про квартири або будинки, що переходять у спадок. Про це повідомили в Офісі доброчесності НАЗК.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві навели приклад: квартира належала подружжю на праві спільної власності. Після смерті одного зі співвласників у помешканні продовжують проживати його дружина, яка є суб’єктом декларування, та їхня донька — спадкоємиця. Водночас до кінця року спадщину юридично ще не оформлено, і час подавати декларацію.

У НАЗК пояснили, як у такому випадку правильно відобразити нерухомість у Реєстрі.

Зазначається, що об’єкти нерухомості, які потребують перереєстрації права власності, зокрема успадковані квартири, для цілей декларування вважаються майном лише після державної реєстрації такого права. До моменту завершення процедури у нотаріуса та внесення даних до Державного реєстру речових прав юридичний статус майна не змінюється.

У наведеному прикладі у декларації за розділом «Об’єкти нерухомості» квартира відображається як спільна власність у тому складі, який існував до смерті одного зі співвласників, якщо оформлення спадщини станом на 31 грудня ще не завершене.

При цьому у декларації особи зазначаються два співвласники — декларантка та померла особа. У НАЗК визнали, що такий підхід може виглядати незвично, однак саме він відповідає даним реєстрів до моменту переоформлення права власності.

Також у декларації має бути відображене право користування житлом, оскільки фактично в ньому проживає донька, яка є спадкоємицею, але ще не має зареєстрованого права власності.

В Офісі доброчесності НАЗК наголосили, що під час декларування слід спиратися виключно на офіційні документи станом на кінець звітного періоду, а не на фактичні домовленості або реальний стан користування майном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАЗК спадщина

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах

Новий законопроєкт пропонує надати поліції доступ до державних реєстрів для виявлення необґрунтованих активів.

Військовий США уникнув покарання через рішення поліції  використовувати ChatGPT замість перекладача

Суд закрив справу щодо військового США про відмову від огляду на сп’яніння, визнавши, що спілкування через ChatGPT замість перекладача порушило право іноземця на захист.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Битва за антикорупційну реформу: чи виконає Верховна Рада вимоги ЄС щодо конкурсів у ДБР та реформи прокуратури

Україна стоїть перед вибором моделі антикорупційного розвитку на наступні п'ять років: на розгляді парламенту — два альтернативні проєкти Стратегії 2026–2030.

Мобілізація не врятує від кримінальної відповідальності: Верховний Суд щодо строків давності

Верховний Суд підтвердив, що проходження військової служби під час мобілізації саме по собі не є ухиленням від суду та не зупиняє перебіг строків давності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]