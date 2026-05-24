Квартира у спадок, але без реєстрації – як правильно внести майно до декларації

У випадках, коли спадщина ще не оформлена, у декларації враховують юридичний статус майна станом на кінець звітного періоду.

Життєві ситуації з майном інколи бувають складними та заплутаними, особливо коли йдеться про квартири або будинки, що переходять у спадок. Про це повідомили в Офісі доброчесності НАЗК.

У відомстві навели приклад: квартира належала подружжю на праві спільної власності. Після смерті одного зі співвласників у помешканні продовжують проживати його дружина, яка є суб’єктом декларування, та їхня донька — спадкоємиця. Водночас до кінця року спадщину юридично ще не оформлено, і час подавати декларацію.

У НАЗК пояснили, як у такому випадку правильно відобразити нерухомість у Реєстрі.

Зазначається, що об’єкти нерухомості, які потребують перереєстрації права власності, зокрема успадковані квартири, для цілей декларування вважаються майном лише після державної реєстрації такого права. До моменту завершення процедури у нотаріуса та внесення даних до Державного реєстру речових прав юридичний статус майна не змінюється.

У наведеному прикладі у декларації за розділом «Об’єкти нерухомості» квартира відображається як спільна власність у тому складі, який існував до смерті одного зі співвласників, якщо оформлення спадщини станом на 31 грудня ще не завершене.

При цьому у декларації особи зазначаються два співвласники — декларантка та померла особа. У НАЗК визнали, що такий підхід може виглядати незвично, однак саме він відповідає даним реєстрів до моменту переоформлення права власності.

Також у декларації має бути відображене право користування житлом, оскільки фактично в ньому проживає донька, яка є спадкоємицею, але ще не має зареєстрованого права власності.

В Офісі доброчесності НАЗК наголосили, що під час декларування слід спиратися виключно на офіційні документи станом на кінець звітного періоду, а не на фактичні домовленості або реальний стан користування майном.

