Квартира в наследство, но без регистрации – как правильно указать имущество в декларации

В случаях, когда наследство ещё не оформлено, в декларации учитывается юридический статус имущества по состоянию на конец отчётного периода.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жизненные ситуации с имуществом иногда бывают сложными и запутанными, особенно когда речь идет о квартирах или домах, переходящих по наследству. Об этом сообщили в Офисе добропорядочности НАЗК.

В ведомстве привели пример: квартира принадлежала супругам на праве совместной собственности. После смерти одного из совладельцев в квартире продолжают проживать его жена, которая является субъектом декларирования, и их дочь — наследница. В то же время до конца года наследство юридически еще не оформлено, а пора подавать декларацию.

В НАПК объяснили, как в таком случае правильно отразить недвижимость в Реестре.

Отмечается, что объекты недвижимости, требующие перерегистрации права собственности, в частности унаследованные квартиры, для целей декларирования считаются имуществом только после государственной регистрации такого права. До момента завершения процедуры у нотариуса и внесения данных в Государственный реестр вещных прав юридический статус имущества не изменяется.

В приведенном примере в декларации в разделе «Объекты недвижимости» квартира отражается как совместная собственность в том составе, который существовал до смерти одного из совладельцев, если оформление наследства по состоянию на 31 декабря еще не завершено.

При этом в декларации физического лица указываются два совладельца — декларант и умершее лицо. В НАПК признали, что такой подход может выглядеть необычно, однако именно он соответствует данным реестров до момента переоформления права собственности.

Также в декларации должно быть отражено право пользования жильем, поскольку фактически в нем проживает дочь, которая является наследницей, но еще не имеет зарегистрированного права собственности.

В Офисе добропорядочности НАПК подчеркнули, что при декларировании следует опираться исключительно на официальные документы по состоянию на конец отчетного периода, а не на фактические договоренности или реальное состояние пользования имуществом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.