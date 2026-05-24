Працівника звільнили через те, що його робоче місце замінив ШІ: чоловік звернувся до суду і виграв справу

21:42, 24 травня 2026
Суди визнали незаконним звільнення співробітника, якого компанія замінила системою штучного інтелекту.
У Китаї працівник технологічної сфери домігся додаткової компенсації після того, як два суди дійшли висновку, що його незаконно звільнили через заміну на роботі штучним інтелектом, пише ACS.

Старший співробітник на прізвище Чжоу приєднався до «технологічної компанії, пов’язаної зі штучним інтелектом», назву якої не розголошують, у листопаді 2022 року як керівник із контролю якості.

Його робота полягала у моніторингу великих мовних моделей штучного інтелекту (LLM), щоб забезпечити безпечні та точні відповіді системи. Заробітна плата Чжоу становила 25 тисяч юанів на місяць (близько 5 тисяч доларів).

Коли його посаду передали іншій LLM-системі, компанія запропонувала Чжоу пониження із зарплатою 15 тисяч юанів на місяць (близько 3 тисяч доларів).

Після того як працівник відмовився від цієї пропозиції, компанія розірвала з ним контракт і запропонувала компенсацію понад 310 тисяч юанів (близько 60 тисяч доларів), посилаючись на «організаційну реструктуризацію та скорочення потреби у персоналі».

Чжоу звернувся до арбітражу з вимогою збільшити компенсацію. Арбітражна комісія визнала його звільнення незаконним і постановила виплатити більшу суму.

У серпні 2025 року колишній роботодавець Чжоу оскаржив рішення арбітражу в суді, однак районний суд також визнав звільнення незаконним.

Після цього компанія подала апеляцію до Народного суду середньої інстанції міста Ханчжоу на сході Китаю. У квітні 2026 року суд залишив у силі рішення нижчої інстанції та зобов’язав виплатити Чжоу ще 260 тисяч юанів (близько 54 тисяч доларів) додаткової компенсації.

Суд нижчої інстанції дійшов висновку, що роботодавець не зміг довести неможливість подальшого існування посади Чжоу у звичайному режимі.

Також суд постановив, що заміна працівника штучним інтелектом не є «суттєвою зміною» в діяльності компанії, як-от переїзд або злиття, які в окремих випадках можуть бути підставою для скорочення працівників згідно із законодавством Китаю.

Крім того, суд визнав незаконним припинення контракту через те, що запропонована альтернативна посада була необґрунтованою, враховуючи зниження зарплати на 40%.

Після підтвердження рішення нижчого суду Народний суд Ханчжоу заявив: «Підстави для звільнення, на які посилалася компанія, не стосувалися негативних обставин, таких як скорочення бізнесу чи операційні труднощі, а також не відповідали юридичній умові, за якої «продовження трудового договору стає неможливим».

